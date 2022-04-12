Bisiklet Federasyonundan Tour of Türkiye'de yaşanan kaza ile ilgili açıklama: Güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde

Kazaya rağmen uluslararası paydaşların güvenlik konusunda herhangi bir sorun görmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

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