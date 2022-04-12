Bisiklet Federasyonundan Tour of Türkiye'de yaşanan kaza ile ilgili açıklama: Güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında gerçekleşen kazaya karışan sporcu ve vatandaşların taburcu edildiğini açıkladı.
Turun ikinci etabında dün pelotonun geçtiği anda yolda yürüyen bir fiziksel engelli vatandaş ile onu parkurdan çıkarmaya çalışan polis memuruna bisikletçilerin çarpmasıyla kaza meydana geldi.
Olayla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 11 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir.