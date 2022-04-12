Trabzonspor hem Türkiye'de hem de Avrupa'da fırtına estiriyor!

Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında lig ikincisiyle arasına en fazla puan farkı açan takım oldu. 72 puan ile ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde bulunuyor. Avrupa'nın önemli ligleri baz alındığında Trabzonspor'a en yakın puan farkını açan takım Paris Saint Germain oldu. Fransız ekibi lig ikincisi Marsilya'ya 12 puan fark attı.
72 PUANLA 3. SIRADA!
İspanya'da da Real Madrid, Barcelona'ya 12 puan atarken, İtalya'da Milan, ikinci Inter'e 2 puan, Almanya'a Bayern Münih Dortmund'a 9 puan, İngiltere'de ise Manchester City, Liverpool'a 1 puan fark attı. Söz konusu liglerde ligin zirvesinde yer alan takımlar arasında en fazla puan toplayan takım 74 puanla Manchester City olurken onu, Trabzonspor ile Real Madrid 72'şer puanla takip etti. topladı. Paris Saint Germain 71 puan toplarken, Bayern Münih ise 69 puan ve Milan ise 68 puan toplayabildi.