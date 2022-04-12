Trabzonspor hem Türkiye'de hem de Avrupa'da fırtına estiriyor!

Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında lig ikincisiyle arasına en fazla puan farkı açan takım oldu. 72 puan ile ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde bulunuyor. Avrupa'nın önemli ligleri baz alındığında Trabzonspor'a en yakın puan farkını açan takım Paris Saint Germain oldu. Fransız ekibi lig ikincisi Marsilya'ya 12 puan fark attı.