Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 'TFF Başkanlığı' açıklaması! İsim isim saydı: Aday olmayı düşünmüyoruz

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası merak edilen yeni TFF Başkanlığı adayları konusuna ilişkin de konuştu.

SPOR YASASI

Spor Yasası hakkında Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi bile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak. İleriye dönük olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Bu arada şunu net olarak ifade edeyim, mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerekiyor. Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündem olarak toplandık. Komisyonda kabul edilen spor yasası birinci maddemizdi. UEFA'ya üye 56 üye içerisinde buna benzer bir yasa ile futbolun yönetildiği bir başka ülke yok. Yasa çıkmadan çalışmaları yapmak üzere dört büyük kulüp başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile önümüzdeki hafta yoğun çalışmalar yapacağız."