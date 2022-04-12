SON DAKİKA! A Milli Basketbol Takımı'nın yeni koçu Ergin Ataman oldu

Orhun Ene'nin görevden ayrılmasının ardından boşalan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Ergin Ataman getirildi. Ataman Anadolu Efes ile birlikte Milli Takımı da çalıştıracak.



İMZA TÖRENİ 14 NİSAN'DA

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966'da İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı. Antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı. 2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu. 2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Ergin Ataman, 22 Mart 2014 tarihinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğü'ne getirildi. 2016 yılında bu görevinden ayrıldı. Ataman günümüzde Anadolu Efes'in Koç'luğunu yapmaktadır.