Burak Elmas'ın Torrent pişmanlığı! Fatih Terim'in görevden alarak İspanyol hocayı getirmişti ama...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde işler daha da kötüye giderken Katalan teknik adamın Sarı-Kırmızılı camiadaki tek destekçisi olan başkan Burak Elmas'ın da Torrent tercihi sebebiyle pişmanlık duyduğu öne sürüldü.
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışına havlu atılması sonrası başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine yeni teknik adam arayışına girmiş ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi üzerine Sarı-Kırmızılılar Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.
Başkan Burak Elmas'ın bizzat inisiyatif kullanarak göreve getirdiği ve eleştirilere rağmen arkasında durduğu Domenec Torrent, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-0 mağlup olduğu derbi sonrası camianın gözünden tamamen düştü.