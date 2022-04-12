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    • Spor
    • 12.04.2022 13:44
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    • 12.04.2022 13:44
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    Burak Elmas'ın Torrent pişmanlığı! Fatih Terim'in görevden alarak İspanyol hocayı getirmişti ama...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'i görevden alarak yerine Domenec Torrent'i getiren Burak Elmas'ın, İspanyol teknik adamın performansı nedeniyle pişman olduğu iddia edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel | Terim’i görevden alıp... Elmas’ın büyük pişmanlığı!

    Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde işler daha da kötüye giderken Katalan teknik adamın Sarı-Kırmızılı camiadaki tek destekçisi olan başkan Burak Elmas'ın da Torrent tercihi sebebiyle pişmanlık duyduğu öne sürüldü.

    Galatasaray'da sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışına havlu atılması sonrası başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine yeni teknik adam arayışına girmiş ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi üzerine Sarı-Kırmızılılar Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.

    Başkan Burak Elmas'ın bizzat inisiyatif kullanarak göreve getirdiği ve eleştirilere rağmen arkasında durduğu Domenec Torrent, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-0 mağlup olduğu derbi sonrası camianın gözünden tamamen düştü.

        20. hafta sonunda 27 puanla 12. sırada devraldığı Galatasaray ile 32. hafta sonunda 42 puanla 14. sıraya gerileyen ve bu süre içinde ligde 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1,17 puan ortalaması yakalayan Torrent, taraftarın takdirini bir türlü kazanamazken performansıyla kendisini göreve getiren başkan Burak Elmas'ı da pişman etti.

        Galatasaray'da mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen ve ay sonunda yapılacak olan seçimli genel kurul sonrası başkanlık görevini bıracak olan Elmas'ın Katalan hocanın performansından hiç memnun olmadığı ve Torrent'e karşı Florya'da daha önce oluşturduğu koruma kalkanını geri çektiği öne sürülüyor.

        Göreve getirdiği Torrent'i daha önce kameralar önünde de net bir şekilde savunan, Katalan hocanın tecrübesine ve kalitesine inandığını ifade eden Burak Elmas'ın alınan kötü sonuçlar sonrası takımın düşme hattının hemen üzerinde bulunmasıyla hayal kırıklığı yaşadığı ifade ediliyor.

            Torrent'in saha içindeki aldığı sonuçlardan memnun olmayan Burak Elmas'ın ayrıca Katalan hoca ile samimiyetinin de eskisi gibi olmadığı ve kendisine daha seviyeli bir şekilde yaklaşdığı iddia ediliyor.

            Burak Elmas yönetiminin 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Domenec Torrent'in gelecek sezon için Sarı-Kırmızılı kulüpte 1.5 milyon Euro'luk bir hak edişi bulunuyor. Elmas sonrası göreve gelecek yönetimin, Torrent ile yola devam etmemesi halinde Katalan hocanın 1.5 milyon Euro olan tazminatı Galatasaray'ı yeni sezon öncesi zora sokacak gibi gözüküyor.

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