Galatasaray Derbileri Fenerbahçe’nin Bayramı’dır” sloganı tesislere pankart oldu!





3) Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcıları ise rakip takımın analizi için titiz bir çalışma yürüttü, takımı çok iyi hazırladı, fiziksel olarak da bu fark ortaya çıktı. Yardımcılarıyla birlikte Samandıra'da rakiplerini detaylarıyla analiz etti. Rakibin olası 11'lerini odasına asarak, nasıl bir 11 ile çıkacağını belirledi.