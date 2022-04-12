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    Galatasaray Derbileri Fenerbahçe’nin Bayramı’dır” sloganı tesislere pankart oldu!

    “Galatasaray Derbileri Fenerbahçe’nin Bayramı’dır” sloganı tesislere pankart oldu. Takım harika hazırlandı. Kartal’ın taktiği kusursuz işledi. Zafer beklenenden kolay geldi...

    Galatasaray derbileri Fenerbahçe’nin bayramıdır
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    Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisine çok titiz bir şekilde hazırlandığı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin derbiye hazırlık detayları...



    1) "Galatasaray Derbileri Fenerbahçe'nin Bayramı'dır" sloganı pankart olarak hafta başından itibaren Can Bartu Tesisleri'ni süsledi. Tesislerde lobideki dev ekranda deplasmanda oynanan derbi galibiyetinin görüntüleri ve kutlamaları oyunculara sürekli olarak izletilerek, derbi motivasyonun hep dinamik kalması sağlandı.



    2) Mert Hakan Yandaş'ın liderliğinde takım halinde yemeğe çıktılar, derbi öncesi stres atarak moral depoladılar. Oldukça keyifi geçen yemekteki birlik görüntüsü sahaya takım ruhu olarak yansıdı.



        3) Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcıları ise rakip takımın analizi için titiz bir çalışma yürüttü, takımı çok iyi hazırladı, fiziksel olarak da bu fark ortaya çıktı. Yardımcılarıyla birlikte Samandıra'da rakiplerini detaylarıyla analiz etti. Rakibin olası 11'lerini odasına asarak, nasıl bir 11 ile çıkacağını belirledi.



        4) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruyu üyeleri de takımın hazırlık sürecinde hep yanlarında oldular, takımın her anında onlarla birlikte olduklarını hissettirdiler. Yöneticiler tesislere gelerek, teknik heyet ve oyunculara moral verdiler.



        5) İsmail Kartal taktiksel olarak bir satranç oyunu gibi maçı yönetti. G.Saray'ın stoper merkezine baskı yaparak, rakibin geriden oyun kurmasını engelledi. Sağ kanatta Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci paslarıyla rakibin dengesini bozdu.

        6 YIL SONRA YENİDEN ZAFER
        Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı deplasmanda yense de Kadıköy'da galibiyete 6 yıldır hasretti. Fenerbahçe, pazar gecesi ezeli rakibini 2-0 yenerek 6 yıllık hasrete son verdi. En önemlisi oynadığı futbolla gelecek için taratarına umut verdi.

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