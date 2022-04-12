Galatasaray Derbileri Fenerbahçe’nin Bayramı’dır” sloganı tesislere pankart oldu!

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisine çok titiz bir şekilde hazırlandığı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin derbiye hazırlık detayları...
1) "Galatasaray Derbileri Fenerbahçe'nin Bayramı'dır" sloganı pankart olarak hafta başından itibaren Can Bartu Tesisleri'ni süsledi. Tesislerde lobideki dev ekranda deplasmanda oynanan derbi galibiyetinin görüntüleri ve kutlamaları oyunculara sürekli olarak izletilerek, derbi motivasyonun hep dinamik kalması sağlandı.
2) Mert Hakan Yandaş'ın liderliğinde takım halinde yemeğe çıktılar, derbi öncesi stres atarak moral depoladılar. Oldukça keyifi geçen yemekteki birlik görüntüsü sahaya takım ruhu olarak yansıdı.