Ada’dan 2 bomba! Valerien Ismael Championship'te beğendiği Wallace ve Lawrence getirmek istiyor





İki oyuncuyla kurulan temasların çok olumlu geçtiği ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın iki oyuncuyla da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İki oyuncunun kendi oynatmak istediği sisteme çok uygun olduğunu söyleyen Valerien İsmael'in daha Beşiktaş ile anlaşmadan önce Kazancı ile yapılan görüşmelerde bu futbolcuların isimlerini yönetime verdiği belirlendi. Jed Wallece daha önce Portsmouth ve Wolvehampton formaları da giydi. Bu sezon Championship'te 35 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı. Sol kanat oyuncusu olan Tom Lawrence da daha önce Leicester, İpswich ve Blackburn formaları giydi. Lawrence bu sezon Derby County formasıyla 35 maça çıktı... 11 gol atıp 5 asist de yaptı.

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