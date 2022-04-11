Son dakika: 2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri Ankara'da yapılacak





Milletler Ligi Finalleri'nde; 13-14 Temmuz tarihlerinde çeyrek final, 16 Temmuz'da da yarı final karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 17 Temmuz tarihinde oynanacak 3'üncülük ve final karşılaşmaları ile sona erecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de 2'ncilik, 2019'da 4'üncülük, 2021 yılında da 3'üncülük elde etti ve Avrupa kıtasının en başarılı takımı oldu.