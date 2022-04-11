ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 11 Nisan Pazartesi (Bugün) oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko'da son durum
Son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague'de çıkan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Panathinaikos'a 59-62 yenilmişti. Son lig karşılaşmasında ise Sarı-Lacivertliler 1 Nisan Cuma günü konuk olduğu HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 61-99 yenmişti.