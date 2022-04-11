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    • Spor
    • 11.04.2022 19:19
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    • 11.04.2022 19:19
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    🏀Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE! ING Basketbol Süper Ligi FB - GS derbisi canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı için geri sayım sona erdi. 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. İşte maça dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🏀Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE!

    ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 11 Nisan Pazartesi (Bugün) oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

    Fenerbahçe Beko'da son durum

    Son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague'de çıkan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Panathinaikos'a 59-62 yenilmişti. Son lig karşılaşmasında ise Sarı-Lacivertliler 1 Nisan Cuma günü konuk olduğu HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 61-99 yenmişti.
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        Haberler Spor 🏀Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE! ING Basketbol Süper Ligi FB - GS derbisi canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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