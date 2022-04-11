ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?