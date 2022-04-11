Fenerbahçe yönetiminden Zajc atağı! Derbinin yıldızı için harekete geçtiler

Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak isteyen yönetim oyuncudan uzun süre faydalanmayı planlıyor. Son 6 haftada 4 gol ve 1 asist üreten Sloven yıldız orta sahada Crespo ile muhteşem bir uyum yakaladı.