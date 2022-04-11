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    • Spor
    • 11.04.2022 13:58
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    • 11.04.2022 13:58
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    Fenerbahçe yönetiminden Zajc atağı! Derbinin yıldızı için harekete geçtiler

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Sarı-lacivertlilerde derbide ilk golü atan Zajc'ın performansı da alkış toplarken, 27 yaşındaki ismin son dönemdeki form grafiğinin artması yönetimi harekete geçirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe yönetiminden Zajc atağı

    Fenerbahçe'de Slovenyalı yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. 27 yaşındaki yıldız özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını artırmayı başardı.

    Sarı-Lacivetliler'de ayrılık aşamasına gelen Miha Zajc, son haftalarda sahada savaşıyor, atıyor, attırıyor... Tecrübeli oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya başladı.

    Fenerbahçe Yönetimi de önemli kulüplerin radarına giren yıldız oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Sarı-Lacivertli Yönetim, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

        Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak isteyen yönetim oyuncudan uzun süre faydalanmayı planlıyor. Son 6 haftada 4 gol ve 1 asist üreten Sloven yıldız orta sahada Crespo ile muhteşem bir uyum yakaladı.

        Bu sezon Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 90 dakika sahada kalan Sloven orta saha Zajc, son 7 haftanın ise 6'sında maçın tamamında sahada kalmayı başardı.

        * Zajc'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Tecrübeli oyuncu bu sezon istikrarlı futboluyla da dikkat çekiyor. Toplamda 35 karşılaşmaya çıkan Miha Zajc 8 gol atarken 1 asist yaptı. Galatasaray derbisinde fileleri havalandıran Miha Zajc, 2019 yılında İtalyan temsilcisi Empoli'den 2.3 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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