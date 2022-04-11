Fenerbahçe yönetiminden Zajc atağı! Derbinin yıldızı için harekete geçtiler

Fenerbahçe'de Slovenyalı yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. 27 yaşındaki yıldız özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını artırmayı başardı.
Sarı-Lacivetliler'de ayrılık aşamasına gelen Miha Zajc, son haftalarda sahada savaşıyor, atıyor, attırıyor... Tecrübeli oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya başladı.
Fenerbahçe Yönetimi de önemli kulüplerin radarına giren yıldız oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Sarı-Lacivertli Yönetim, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.