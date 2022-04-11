İsmaıl Kartal'ın Fenerbahçe'si önüne geleni yıkıyor! Teknik direktörlük planında dengeleri değiştirdi





YUMAK OLDUK AYAKTA KALDIK

Derbinin başarılı isimlerinden birisi olan Mert Hakan Yandaş, "Bizim üzerimize çok geliyorlar. Bunu kırmak için yumak olduk ve ayakta kaldık" dedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde Serdar Dursun'a asisti yapan isim olan Mert Hakan Yandaş derbi zaferinin ardından konuştu. Bireysel performanstan çok takım olmanın önemine işaret eden Mer Hakan, "Şu anda başka şeyler konuşmak istiyorum. Bu külubün üstüne çok geliyorlar. Üzerimize gelen bu baskıyı kırmak için yumak olduk ve ayakta kalmayı başardık. Biz birlik içinde olduğumuz sürece bize kimse bir şey yapamaz. Taraftarlarımız da her zaman takıma sahip çıksın.