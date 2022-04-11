İsmaıl Kartal'ın Fenerbahçe'si önüne geleni yıkıyor! Teknik direktörlük planında dengeleri değiştirdi

Süper Lig'in 32. haftasında G.Saray'ı Kadıköy'de 2-0 yenerek 2. sıraya yükselen F.Bahçe'de İsmail Kartal'ın başarısı konuşuluyor. F.Bahçe ile 12 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal, göreve geldiğinden bu yana en çok puan toplayan hoca oldu.
SON 8 MAÇTA 7 GALİBİYET GELDİ
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bunun yanında son 8 Süper Lig maçında 7 galibiyet aldı. Seriyi bozan tek maç ise 10 kişi kalınan Trabzonspor beraberliği oldu.
BAŞKAN KOÇ'A MESAJ YOLLADI
Bu sezon ligde maç başına en fazla puan toplayan hoca olan Kartal, teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ve Jesus ile görüşen başkan Ali Koç'a elde ettiği başarılarla net bir mesaj yolladı.