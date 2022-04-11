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    İsmaıl Kartal'ın Fenerbahçe'si önüne geleni yıkıyor! Teknik direktörlük planında dengeleri değiştirdi

    Dün gece Galatasaray'ı Kadıköy'de deviren Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki 12. lig maçında 8. galibiyetini aldı. İsmail Kartal yönetimindeki F.Bahçe son 8 lig maçında 7. galibiyetini alırken seriyi bozan maç Trabzonspor beraberliği oldu.

    I Löw you Kartal!

    Süper Lig'in 32. haftasında G.Saray'ı Kadıköy'de 2-0 yenerek 2. sıraya yükselen F.Bahçe'de İsmail Kartal'ın başarısı konuşuluyor. F.Bahçe ile 12 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal, göreve geldiğinden bu yana en çok puan toplayan hoca oldu.



    SON 8 MAÇTA 7 GALİBİYET GELDİ
    İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bunun yanında son 8 Süper Lig maçında 7 galibiyet aldı. Seriyi bozan tek maç ise 10 kişi kalınan Trabzonspor beraberliği oldu.



    BAŞKAN KOÇ'A MESAJ YOLLADI
    Bu sezon ligde maç başına en fazla puan toplayan hoca olan Kartal, teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ve Jesus ile görüşen başkan Ali Koç'a elde ettiği başarılarla net bir mesaj yolladı.



        SANILANDAN KOLAY OLDU...
        Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Bizim açımızdan çok iyi bir maç oldu. Sanılandan daha kolay bir galibiyete imza attık. Oyuncularımı kutluyorum. Tamamen galibiyet için çıktığımız bir maçtı. Oyuncularım çok iyi oynadı ve haklı bir galibiyet aldık" dedi.



        YUMAK OLDUK AYAKTA KALDIK
        Derbinin başarılı isimlerinden birisi olan Mert Hakan Yandaş, "Bizim üzerimize çok geliyorlar. Bunu kırmak için yumak olduk ve ayakta kaldık" dedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde Serdar Dursun'a asisti yapan isim olan Mert Hakan Yandaş derbi zaferinin ardından konuştu. Bireysel performanstan çok takım olmanın önemine işaret eden Mer Hakan, "Şu anda başka şeyler konuşmak istiyorum. Bu külubün üstüne çok geliyorlar. Üzerimize gelen bu baskıyı kırmak için yumak olduk ve ayakta kalmayı başardık. Biz birlik içinde olduğumuz sürece bize kimse bir şey yapamaz. Taraftarlarımız da her zaman takıma sahip çıksın.



        CRESPO-ZAJC-ROSSİ FORMAYI VERMİYORLAR
        Fenerbahçe'nin son haftalarda büyük çıkış yakalayan iki futbolcusu Crespo ve Zajc oldu. Crespo ve Zajc derbide de ilk 11'de görevlendirilirken tam 7 lig maçında üst üste ilk 11'de sahaya çıkma başarısı gösterdiler. Diego Rossi de üst üste 8. kez sol kanatta görev yaparak formasını yine kaptırmadı.



            ZAJC REKORA KOŞUYOR
            F.Bahçe'nin Galatasaray derbisindeki ilk golünü atan Miha Zajc, bu sezon ligde Sarı-Lacivertli forma ile 8. kez ağları sarstı. Lig kariyerindeki en skorer sezonunda ulaştığı gol sayısını yakalayan Zajc, kalan bölümde bir gol daha atması durumunda kendi rekorunu kıracak. Sloven yıldız kalan haftalarda rekor için sahada yer alacak.


            MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU
            Fenerli futbolcular derbi zaferini maç sonunda tribünleri tek tek dolaşarak kutladılar. Kadıköy'deki coşku görülmeye değerdi.

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