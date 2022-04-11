Galatasaray Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedi taraftarını çileden çıkardı

G.Saray tepetaklak... Ligde iddiası bulunmayan, Avrupa'dan ve kupadan da elenen Cimbom, taraftarın sezonun en önemli maçı olarak gördüğü mücadelede Fenerbahçe'ye Kadıköy'de kötü bir oyunla teslim oldu. Derbide etkisiz bir futbol ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar, taraftarını kahretti.
MAÇ BOYU SADECE 1 İSABETLİ ŞUT
F.Bahçe derbisinde özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşayan G.Saray'da takımın forveti Gomis, ilk 45'te sadece 3 kez topla buluştu. Aslan 90 dakikada ise sadece 1 isabetli şut attı.
TORRENT'E BÜYÜK TEPKİ VARDI
Derbi yenilgisi sonrası Galatasaray'ın teknik direktörü Torrent'e büyük tepki vardı. Taraftarlar, Katalan teknik adamın oyun stilini eleştirdi. Torrent'in derbiyi kaldıramadığını belirtti.