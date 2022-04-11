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    Galatasaray Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedi taraftarını çileden çıkardı

    G.Saray kâbus gibi geçen sezonda taraftarın en çok önem verdiği maçta Kadıköy’de Fenerbahçe’ye kötü bir oyunla boyun eğdi. 90 dakika içinde 1 isabetli şut atabilen Aslan, yine bekleneni veremedi. Taraftarlar alınan sonuca isyan etti. Teknik patron Torrent'i de sert sözlerle eleştirdi.

    Aslan dibe vurdu

    G.Saray tepetaklak... Ligde iddiası bulunmayan, Avrupa'dan ve kupadan da elenen Cimbom, taraftarın sezonun en önemli maçı olarak gördüğü mücadelede Fenerbahçe'ye Kadıköy'de kötü bir oyunla teslim oldu. Derbide etkisiz bir futbol ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar, taraftarını kahretti.



    MAÇ BOYU SADECE 1 İSABETLİ ŞUT
    F.Bahçe derbisinde özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşayan G.Saray'da takımın forveti Gomis, ilk 45'te sadece 3 kez topla buluştu. Aslan 90 dakikada ise sadece 1 isabetli şut attı.



    TORRENT'E BÜYÜK TEPKİ VARDI
    Derbi yenilgisi sonrası Galatasaray'ın teknik direktörü Torrent'e büyük tepki vardı. Taraftarlar, Katalan teknik adamın oyun stilini eleştirdi. Torrent'in derbiyi kaldıramadığını belirtti.



        BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM
        Tepkilerin odağındaki Torrent ise dengeli bir maç oynadıklarını söyledi. Rakibin kendilerinden üstün olmadığını söyleyen Torrent, "Ben burada olmaktan çok memnunum" dedi.



        BAFETİMBİ GOMİS YİNE BOŞ GEÇTİ!
        Cimbom'un forveti Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisinde bekleneni veremedi. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde golü bulunmayan Gomis, büyük maçlardaki gol özlemine son veremedi. İleri uçta yalnız kalan Gomis, dün akşam topla buluşmakta da bir hayli zorlandı.



        İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR
        Derbide hakem Karaoğlan'ın verdiği iki karar çok konuşuldu. Fenerliler Marcao'nun 2. sarıdan atılmasını isterken G.Saraylılar ise Serdar Dursu'un golü öncesi faul bekledi. F.Bahçe ile G.Saray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan'ın iki kararı tartışma yarattı. İlk olarak Sarı-Lacivertliler, 2. yarıda orta alanda Marcao'nun Mert Hakan'a faul yaptığını savundu ve Brezilyalı stoperin 2. sarıdan atılmasını bekledi. Hakem ise bu poziyonda oyunu devam ettirdi. Galatasaraylılar ise 68'de Serdar Dursun'un gol öncesi Taylan'a faul yaptığı gerekçesiyle hakeme uzun süre itirazda bulundu. Ancak bu pozisyonda da itirazlar sonucu değiştirmedi ve oyun santra vuruşu ile yeniden başladı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi iki takımın taraftarları tarafından da eleştiri topladı.



            2. SARININ ÇIKMASINI BEKLEDİLER
            Fenerli oyuncular bu pozisyonda Marcao'nun Mert Hakan'a faul yaptığını savundu ve Brezilyalı stopere 2. sarıdan kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.



            G.Saraylı futbolcular ise Serdar Dursun'un gol öncesi bu pozisyonda Taylan Antalyalı'ya faul yaptığını savundu.



            ARDA YİNE TARTIŞMA YARATTI
            Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Fenerbahçe maçının 84. dakikasında Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki futbolcunun mevcut görüntüsü tepki çekerken, oyuna alınması tartışma yarattı. Arda sahada kaldığı süre içinde etkisiz bir futbol ortaya koydu.



                DERBİYE YETİŞTİ PUANA YETMEDİ
                Sakatlığı geçen Kerem, derbiye yetişti ama yıldız oyuncunun varlığı puana yetmedi. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında kasığından sakatlanan ve normal şartlarda 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Kerem Aktürkoğlu, yoğun bir tedavi programı sonrası Fenerbahçe derbisine yetiştirildi. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın Fenerbahçe ilk 11'inde yer aldı. Kerem, derbide sahada yer almasına rağmen takımının ezeli rakibi karşısındaki yenilgisine engel olamadı.

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