Galatasaray Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedi taraftarını çileden çıkardı





İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR

Derbide hakem Karaoğlan'ın verdiği iki karar çok konuşuldu. Fenerliler Marcao'nun 2. sarıdan atılmasını isterken G.Saraylılar ise Serdar Dursu'un golü öncesi faul bekledi. F.Bahçe ile G.Saray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan'ın iki kararı tartışma yarattı. İlk olarak Sarı-Lacivertliler, 2. yarıda orta alanda Marcao'nun Mert Hakan'a faul yaptığını savundu ve Brezilyalı stoperin 2. sarıdan atılmasını bekledi. Hakem ise bu poziyonda oyunu devam ettirdi. Galatasaraylılar ise 68'de Serdar Dursun'un gol öncesi Taylan'a faul yaptığı gerekçesiyle hakeme uzun süre itirazda bulundu. Ancak bu pozisyonda da itirazlar sonucu değiştirmedi ve oyun santra vuruşu ile yeniden başladı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi iki takımın taraftarları tarafından da eleştiri topladı.