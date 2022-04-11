Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Sopron’a karşı hüsran yaşadı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. Fenerbahçe 4. kez finalde kaybederek şansızlığını kıramamış oldu. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Fenerbahçe, 1. periyodu 16-6, devreyi de 29-19 geride tamamladı. Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi. Son bölümde çok üçlük kaçıran Fenerbahçe rakibini yakalayamadı ve maçı 60-55 kaybederek 2. oldu.
LİDERE MÜTHİŞ KARŞILAMA!
Trabzonspor kafilesi Gaziantep deplasmanından gece saat 01.30'da Trabzon'a döndü. Geç saatler olmasına rağmen çok sayıda taraftar takımı havalimanında, "Şampiyon" tezahüratlarıyla karşıladı. Büyük ilgi, hem teknik ekibin hem de futbolcuların morallerini yükseltti. Meşaleler yakan ve "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratları yapan Bordo-Mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yla fotoğraf çektirdi. Avcı da kendilerine destek vermeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Desteklemeye, inanmaya ve mücadeleye devam, şampiyonluk çok yakın" ifadelerini kullandı... Bordo-Mavili kulübün Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da Gaziantep ile oynanan maçtan sonra gece geç saatlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı coşturdu. Doğan sosyal medya hesabından, "Bayrakları hazırlayalım" mesajını paylaştı.
FIRTINA'NIN KANATLARI ÇALIŞMIYOR!
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme 3 maçtır, Edin Visca ise 5 maçtır rakip fileleri havalandıramıyor. Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor rakip fileleri aşmakta zorlanıyor. Gaziantep deplasmanında iki yıldız etkisizdi.