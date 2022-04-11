Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Sopron’a karşı hüsran yaşadı





BEŞİKTAŞ'TAN PLAY-OFF İÇİN KRİTİK GALİBİYET

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom'u 73-67 yendi. Siyah-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle play-off yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti. Beşiktaş'ta Egehan Arna 24 kaydetti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Aliağa Petkim: 73-67, Anadolu Efes-HDI Afyon: 90-68.



SÜPER LİG'E İLK VEDA YENİ MALATYA'DAN

Süper Lig'in 32. haftasında Giresunspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Yeni Malatyaspor'un bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşirken, bu sezon ligden düşen ilk takım oldu. Giresunspor'a 3 puan getiren golü 23. dakikada Traore attı. Konuk ekip bu galibiyetle küme düşmeme mücadelesinde derin bir nefes aldı.



ADANA DEMİRSPOR EVİNDE ÇOK RAHAT

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Altay'ı 3-1 yendi. Adana Demirspor'un gollerini 33. dakikada Feghouli, 36. dakikada Samet Akaydın ve 87'de penaltıdan Balotelli attı. Konuk ekip Altay'ın tek sayısı 82'de Mohammad Naderi'den geldi. Altay aldığı bu yenilgiyle kümede kalma şansını iyice zorlaştırdı.



AKDENİZ DERBİSİNDE ANTALYA-HATAY KAPIŞIYOR

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor, bu gece evinde Hatayspor'u Akdeniz derbisinde konuk edecek. Saat 20.30'da start alacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



UĞURCAN ÇAKIR'IN ACI GÜNÜ

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır'ı kaybetti. Fırtına'nın yıldız kalecisinin dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



RIDVAN'A SIKI TAKİP

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Alanyaspor maçında markajdaydı! Genç oyuncuyu Alanyaspor maçında Fransız ekibi Lyon başta olmak üzere 6 dev kulübün scoutu izledi.

