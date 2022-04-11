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    Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Sopron’a karşı hüsran yaşadı

    Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Sopron’a boyun eğdi... Kanarya 4. finalinden de kupasız döndü. İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Dört yanı hüsran

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. Fenerbahçe 4. kez finalde kaybederek şansızlığını kıramamış oldu. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Fenerbahçe, 1. periyodu 16-6, devreyi de 29-19 geride tamamladı. Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi. Son bölümde çok üçlük kaçıran Fenerbahçe rakibini yakalayamadı ve maçı 60-55 kaybederek 2. oldu.



    LİDERE MÜTHİŞ KARŞILAMA!
    Trabzonspor kafilesi Gaziantep deplasmanından gece saat 01.30'da Trabzon'a döndü. Geç saatler olmasına rağmen çok sayıda taraftar takımı havalimanında, "Şampiyon" tezahüratlarıyla karşıladı. Büyük ilgi, hem teknik ekibin hem de futbolcuların morallerini yükseltti. Meşaleler yakan ve "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratları yapan Bordo-Mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yla fotoğraf çektirdi. Avcı da kendilerine destek vermeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Desteklemeye, inanmaya ve mücadeleye devam, şampiyonluk çok yakın" ifadelerini kullandı... Bordo-Mavili kulübün Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da Gaziantep ile oynanan maçtan sonra gece geç saatlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı coşturdu. Doğan sosyal medya hesabından, "Bayrakları hazırlayalım" mesajını paylaştı.



    FIRTINA'NIN KANATLARI ÇALIŞMIYOR!
    Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme 3 maçtır, Edin Visca ise 5 maçtır rakip fileleri havalandıramıyor. Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor rakip fileleri aşmakta zorlanıyor. Gaziantep deplasmanında iki yıldız etkisizdi.



        MANİSA SAMSUN'U YIKTI
        TFF 1. Lig'de Manisa evinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti... Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Okan Eken ve 66'da Erhan Çelenk kaydetti... Manisa FK 43 puana yükselirken Samsunspor 42 puanda kaldı. Günün diğer sonuçları: Menemenspor- İstanbulspor: 1-3, Denizli-spor-Tuzlaspor: 2-4, Bursa-Kocaeli: 2-1.



        BAŞAKŞEHİR YİĞİDO DİNLEMEDİ
        Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 3. dakikada Deniz'in ortasında Aleksic kafa ile topu altıpas çizgisine yönlendirdi. Uzaklaştırmak isteyen Goutas, topu kendi kalesinde buldu. 0-1. 60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün ceza yayından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.



        FENERBAHÇE BEKO G.SARAY'I AĞIRLIYOR
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde bugün karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak. Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor.



            BEŞİKTAŞ'TAN PLAY-OFF İÇİN KRİTİK GALİBİYET
            ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom'u 73-67 yendi. Siyah-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle play-off yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti. Beşiktaş'ta Egehan Arna 24 kaydetti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Aliağa Petkim: 73-67, Anadolu Efes-HDI Afyon: 90-68.

            SÜPER LİG'E İLK VEDA YENİ MALATYA'DAN
            Süper Lig'in 32. haftasında Giresunspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Yeni Malatyaspor'un bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşirken, bu sezon ligden düşen ilk takım oldu. Giresunspor'a 3 puan getiren golü 23. dakikada Traore attı. Konuk ekip bu galibiyetle küme düşmeme mücadelesinde derin bir nefes aldı.

            ADANA DEMİRSPOR EVİNDE ÇOK RAHAT
            Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Altay'ı 3-1 yendi. Adana Demirspor'un gollerini 33. dakikada Feghouli, 36. dakikada Samet Akaydın ve 87'de penaltıdan Balotelli attı. Konuk ekip Altay'ın tek sayısı 82'de Mohammad Naderi'den geldi. Altay aldığı bu yenilgiyle kümede kalma şansını iyice zorlaştırdı.

            AKDENİZ DERBİSİNDE ANTALYA-HATAY KAPIŞIYOR
            Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor, bu gece evinde Hatayspor'u Akdeniz derbisinde konuk edecek. Saat 20.30'da start alacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

            UĞURCAN ÇAKIR'IN ACI GÜNÜ
            Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır'ı kaybetti. Fırtına'nın yıldız kalecisinin dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

            RIDVAN'A SIKI TAKİP
            Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Alanyaspor maçında markajdaydı! Genç oyuncuyu Alanyaspor maçında Fransız ekibi Lyon başta olmak üzere 6 dev kulübün scoutu izledi.
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