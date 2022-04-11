Fenerbahçe Kadıköy'de G.Saray’ı 6 yıl sonra devirdi! Eski günlerine dönüş sinyali verdi





F.BAHÇE ASLAN'A YARAMIYOR

G.Saray'ın Süper Lig'de en az 3 kez konuk olduğu takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Fenerbahçe (Yüzde 55... 65 maçta 36)

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