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    Fenerbahçe Kadıköy'de G.Saray’ı 6 yıl sonra devirdi! Eski günlerine dönüş sinyali verdi

    Taraftar desteğini de arkasına alan F.Bahçe, 26. dakikada Zajc'ın attığı golle Galatasaray karşısında öne geçti. 67'de sahneye çıkan Serdar Dursun derbinin skorunu belirledi. Sarı-Lacivertliler ligde ikinci sıraya yerleşti...

    Mekanın sahibi geri döndü

    F.Bahçe dev maçta Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti. 26. dakikada Osayi Samuel topu ceza sahası içine çevirdi. Zajc düzgün vuruşla skoru 1-0'a getirdi. 35'te Osayi, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Sert vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdikten sonra kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun sert vuruşunu Altay güçlükle önledi. İlk yarıda iki dev ekip birer isabetli şut bulurken Fenerbahçe gol sevinci yaşayan taraf oldu.



    SERDAR DURSUN FARKI 2'YE ÇIKARDI
    60'ta Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Dursun'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can ortaladı. Mert Hakan aşırdı. Serdar Dursun kale dibinde topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.



    HALİL TOPU FİLELERLE BULUŞTURDU AMA...
    77'de Mert Hakan kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 85'te Halil'in attığı gol geçersiz sayıldı. Hakem, genç oyuncunun topu elle kontrol ettiğini belirtti. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde 6 yıl sonra mağlup etti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Kadıköy'de G.Saray’ı 6 yıl sonra devirdi! Eski günlerine dönüş sinyali verdi
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