Süper Lig’de 3 maç daha oynanacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe- Galatasaray derbisi dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da ligde son sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da ise Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Aynı saatte Adana Demirspor seyircisi önünde Altay ile karşı karşıya gelecek.

HAFTANIN MVP'Sİ PAPAGİANNİS SEÇİLDİ

Panathınaıkos'un Yunan basketbolcusu Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına, 14 sayı, 12 ribaunt, 4 blok ve 3 top çalma ile oynayan Papagiannis, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

BURSASPOR BAHÇEŞEHİR'İ EVİNE ELİ BOŞ GÖNDERDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yendi. Yeşil-Beyazlılar aldığı kritik galibiyetle ligdeki play-off iddiasını devam ettirdi. Onuralp Bitim 30 sayıyla Bursaspor'u zafere taşıdı. Diğer sonuçlar: Semt77 Yalova-Darüşşafaka: 59-82, Y.Merkezefendi-Büyükçekmece: 90-109, Karşıyaka-Tofaş: 79-78.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 3. SIRADA YER ALDI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayağının ilk yarışını 3. tamamladı. Yarışta, Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci olurken, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinciliği elde etti. Milli motosikletçi, bugün ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

KOÇ VE KÜÇÜK KAYBETTİ DÜNDAR KAZANDI!

Fenerbahçe'de yeni Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu. Dört adayın yarıştığı seçimlerde divan kurulu üyeleri 13 sandıkta oy kullandı. 824 seçmenin desteğini alan Uğur Dündar, 799 oy alan Vefa Küçük'ü geride bırakarak Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı oldu. Ali Koç'un desteklediği Vefa Küçük, 2014'ten beri Divan başkanlığı yapıyordu. Seçimi kazanan Uğur Dündar 2 sene boyunca yüksek divan başkanlığı koltuğunda oturacak.

FENER TAKTİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını taktik ağırlıklı idmanla tamamladı. 1 saat 20 dakika süren idmanın ardından takım tesislerde kampa girdi.

A.GÜCÜ 10 KİŞİYLE 1 PUANI KURTARDI

TFF 1. Lig'de ilk 2'de yer alan 2 takımın mücadelesinde Ümraniyespor, evinde lider Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Ümraniyespor'un gollerini 32'de Bammou ve 54'de Mrsic atarken, Ankaragücü'nün gollerini 10'da Chahechouhe, 83'de Yasin Güreler attı. Ankaragücü 42'de Owusu'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı. Diğer sonuçlar: Banıdrma- Bolu: 3-0, G.Birliği-K.Örengücü: 2-0, Adana-Balıkir: 3-1.

GÖZTEPE'DEN 9'DA SIFIR!

Düşme hattında yer alan Göztepe evinde Kayserispor'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla üst üste 9'uncu maçını kaybeden İzmir ekibi, 27 puanda kaldı. Kayserispor ise 41 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Kayserispor'un gollerini Emrah ve Kemen attı. Göztepe'nin golü Santo'dan geldi.

KONYASPOR'A ÇAYKUR RİZE DARBESİ

Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konyaspor'da Amilton ve Rahmanovic kırmızı kart gördü. Konyaspor bu mağlubiyetle zirve yarışında büyük bir darbe yedi... Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Bolasie ve 77'de Pohjanpalo kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 26. dakikada yıldız futbolcu Bytyqi'den geldi.

SEMT DERBİSİNDE KARAGÜMRÜK GÜLDÜ!

Süper Lig'deki semt derbisinde Karamgümrük evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Karagümrük'ün galibiyet gollerini Adnan Uğur, Pesic ve Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'da ise Tarkan ve Muleka fileleri havalandıran isimler oldular.