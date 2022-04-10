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    • Spor
    • 10.04.2022 18:28
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    • 10.04.2022 18:40
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    📺MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇ İZLE | M. City Liverpool Maçı şifresiz, bedava, ücretsiz canlı veren yabancı kanallar!

    MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇ İZLE | İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli karşılaşması bugün gerçekleştirilecek. Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak maça dair futbolseverler bir çok soruya yanıt arıyor. Peki M. City Liverpool Maçı şifresiz, bedava, ücretsiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    M. City Liverpool Maçı şifresiz, bedava, ücretsiz canlı veren yabancı kanallar hangileri sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak Premier Lig'in kader maçı bu akşam saat 18.30'da başlayacak. Dev mücadelenin kadrosuna ve canlı izleme yollarına haberimizde yer verdik. Peki MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?

    11'LERİ!

    👉MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Foden, Sterling

    👉LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Salah, Jota

    MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇI ŞİFRESİZ, BEDAVA, ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

    Manchester City Liverpool maçı, Türkiye'de S Sport kanalından canlı ve şifreli seyredilebilecek. S Sport Plus uygulamasında da şifreli ve canlı maç yayını yapılacak.

    Bu iki adres dışında, heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Avrupa'da maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

    13.30Genoa-LazioS Sport 2/Plus

    16.00Leicester-C.Palace S Sport/Plus

    16.00Norwich-BurnleySSport Plus

    16.00Napoli-FiorentinaSSport 2/Plus

    16.00Sassuolo-AtalantaSSport Plus

    16.00Angers-Lille Beinsports4

    16.00Monaco-Troyes Beinconnect

    16.30 Bochum-Leverkusen Beinsports3/Tivibu S3

    18.30 Frankfurt-Freiburg Beinsports3/Tivibu S4

        18.30M.City-Liverpool S Sport/Plus

        19.00Roma-Salernitana S Sport 2/Plus

        19.30Elche-R.Sociedad Spor Smart

        20.00Strasbourg-LyonBeinsports2

        20.00Guimaraes-Porto S Sport Plus

        20.30 Leipzig-Hoffenheim Beinsports3/Tivibu S2

        21.45Torino-MilanS Sport 2/Plus

        22.00 Levante-Barcelona Spor Smart

        22.00 Marsilya-MontpellierBeinsports2
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        Haberler Spor 📺MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇ İZLE | M. City Liverpool Maçı şifresiz, bedava, ücretsiz canlı veren yabancı kanallar!
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