📺MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇ İZLE | M. City Liverpool Maçı şifresiz, bedava, ücretsiz canlı veren yabancı kanallar!

M. City Liverpool Maçı şifresiz, bedava, ücretsiz canlı veren yabancı kanallar hangileri sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak Premier Lig'in kader maçı bu akşam saat 18.30'da başlayacak. Dev mücadelenin kadrosuna ve canlı izleme yollarına haberimizde yer verdik. Peki MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?
11'LERİ!
👉MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Foden, Sterling
👉LİVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Salah, Jota
MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI MAÇI ŞİFRESİZ, BEDAVA, ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?
Manchester City Liverpool maçı, Türkiye'de S Sport kanalından canlı ve şifreli seyredilebilecek. S Sport Plus uygulamasında da şifreli ve canlı maç yayını yapılacak.
Bu iki adres dışında, heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Avrupa'da maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
13.30Genoa-LazioS Sport 2/Plus
16.00Leicester-C.Palace S Sport/Plus
16.00Norwich-BurnleySSport Plus
16.00Napoli-FiorentinaSSport 2/Plus
16.00Sassuolo-AtalantaSSport Plus
16.00Angers-Lille Beinsports4
16.00Monaco-Troyes Beinconnect
16.30 Bochum-Leverkusen Beinsports3/Tivibu S3
18.30 Frankfurt-Freiburg Beinsports3/Tivibu S4