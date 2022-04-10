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    Galatasaray'da Domenec Torrent’ten derbi öncesi oyuncularına uyarılar

    Galatasaray'da Domenec Torrent’ten derbi öncesi oyuncularına uyarılar... Torrent, "Rakibimiz son 5 maçın 4'ünde son dakikada goller buldu. Onlar asla vazgeçmiyor. Biz de vazgeçmeyeceğiz" dedi.

    Biz de vazgeçmeyeceğiz

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

    İspanyol teknik adam, "Bu sezon bizim için çok iyi geçmiş olmayabilir ama böyle derbiler her zaman şanstır. Bir galibiyetle herşeyi değiştirebiliriz. Bizim için önemli bir maç olacak" şeklinde konuştu.

    Torrent, son çalışma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı son maçlara dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler son 5 lig maçının 4'ünde son dakikalarda gol buldu. Tecrübeli teknik adam, "Onlar son maçlarında asla vazgeçmiyorlar. Son dakikaya kadar savaşıyorlar. Biz de vazgeçmeyeceğiz" dedi.

        Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken Szalai 90. dakikada fileleri havalandırdı. Alanya maçında 90'da Berisha sahne aldı. Konya'ya karşı 88'de Pelkas gol sevinci yaşadı. Kayseri sınavında 90'da Arda Güler fileleri havalandırdı.

        İKİNCİ DERBİSİNE ÇIKIYOR
        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçıyla Sarı-Kırmızılılar ile ikinci derbi heyecanını yaşayacak... Torrent ilk derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        KEREM MAÇ KADROSUNDA
        Galatasaray         Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığını atlatan Kerem Aktürkoğlu da takımla birlikte çalışmada yer aldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin kadrosuna dahil edilen Kerem'in sahada olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.
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