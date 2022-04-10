Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle kasayı da dolduracak! Milyonluk maç

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerium'a akın edecek ve Sarı-Lacivertli ürünlerle derbi keyfi yaşayacak. Sarı-Lacivertliler'in 4 milyon liralık bir paraya Fenerium kasasına bırakması bekleniyor.

Fenerbahçe 2 milyon lira civarındaki değer gelirlerle birlikte toplamda 16 milyon lirayı kasasına koymuş olacak. Henüz derbinin başlamasına süre var ama Fenerbahçe zorlu 90 dakika başlamadan ekonomik anlamda mutlu olmuş durumda...