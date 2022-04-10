Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle kasayı da dolduracak! Milyonluk maç

Süper Lig'de 32. hafta müthiş bir maça sahne olacak... Ligin iki dev çınarı Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki devin kapışması ekonomiyi de hareketlendirecek...
Öyle ki Fenerbahçe zorlu maçı kaybetse de kazansa da önemli bir gelirin sahibi olacak. Sarı-Lacivertiler, Galatasaray derbisiyle sezonun en yüksek maç günü hasılatına ulaşacak.
Ülker Stadı'nda bilindiği gibi biletler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti... Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden 10 milyon liralık bilet geliri elde etmesi bekleniyor.