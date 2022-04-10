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    • Spor
    • 10.04.2022 14:35
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    • 10.04.2022 14:35
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    Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle kasayı da dolduracak! Milyonluk maç

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi ekonomiyi de hareketlendirecek. Sarı-lacivertliler Galatasaray derbisiyle beraber sezonun en yüksek maç günü hasılatına ulaşacak. Fenerbahçe'nin derbi sonunda toplam 16 milyon TL'yi kasaya koyması bekleniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Milyonluk derbi! Fener’in kasası dolacak

    Süper Lig'de 32. hafta müthiş bir maça sahne olacak... Ligin iki dev çınarı Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki devin kapışması ekonomiyi de hareketlendirecek...

    Öyle ki Fenerbahçe zorlu maçı kaybetse de kazansa da önemli bir gelirin sahibi olacak. Sarı-Lacivertiler, Galatasaray derbisiyle sezonun en yüksek maç günü hasılatına ulaşacak.

    Ülker Stadı'nda bilindiği gibi biletler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti... Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden 10 milyon liralık bilet geliri elde etmesi bekleniyor.

        Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerium'a akın edecek ve Sarı-Lacivertli ürünlerle derbi keyfi yaşayacak. Sarı-Lacivertliler'in 4 milyon liralık bir paraya Fenerium kasasına bırakması bekleniyor.

        Fenerbahçe 2 milyon lira civarındaki değer gelirlerle birlikte toplamda 16 milyon lirayı kasasına koymuş olacak. Henüz derbinin başlamasına süre var ama Fenerbahçe zorlu 90 dakika başlamadan ekonomik anlamda mutlu olmuş durumda...

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        Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle kasayı da dolduracak! Milyonluk maç
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