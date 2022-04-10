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    • Spor
    • 10.04.2022 13:26
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    • 10.04.2022 13:26
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    CANLI | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Küme düşme potasında bulunan iki ekibin maçında ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Giresunspor

    Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor Kulübü ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Malatyaspor - Giresunspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
    Yeni Malatyaspor:     Ertaç, Awuku, Campi, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Hafez, Jospin, Dicko
    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Diabate, Umut

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    Haberler Spor CANLI | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım izle
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