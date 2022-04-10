CANLI | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor Kulübü ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Giresunspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Hafez, Jospin, Dicko

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Diabate, Umut