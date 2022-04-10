Beşiktaş'ta Valerien Ismael uyuyan devi uyandırdı! Taraftar çıldırdı

Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk lig maçında Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmanda oynattığı pozitif futbolla dikkatleri çekmişti. Çoğu istatistikte rakibinden üstün olan Kartal kaçan 3 puana yanıyordu.
Beşiktaş taraftarı ilk iç saha maçında takımın göstereceği performansı ve Ismael etkisinin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Alanyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte rakibine alan bırakmayan, hırslı ve tempolu bir Beşiktaş ortaya çıktı.
Valerien Ismael'in oynattığı 3'lü savunmanın olumlu reaksiyon verip vermeyeceği konuşuldu, tartışıldı. Ancak Beşiktaş tüm algıları yıktı, futboluyla keyif verdi. 'Terminatör' lakaplı Ismael ilk iki maçta takımına oynattığı futbolla büyük bir değişime imza attı.