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    • Spor
    • 10.04.2022 12:36
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    • 10.04.2022 12:39
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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael uyuyan devi uyandırdı! Taraftar çıldırdı

    Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile fark yaratıyor… Siyah-Beyazlılar’ın Fransız teknik direktörü göreve başlayalı kısa süre olsa da yaptığı dokunuşlarla farkını ortaya koydu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Uyuyan devi uyandırdı

    Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk lig maçında Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmanda oynattığı pozitif futbolla dikkatleri çekmişti. Çoğu istatistikte rakibinden üstün olan Kartal kaçan 3 puana yanıyordu.

    Beşiktaş taraftarı ilk iç saha maçında takımın göstereceği performansı ve Ismael etkisinin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Alanyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte rakibine alan bırakmayan, hırslı ve tempolu bir Beşiktaş ortaya çıktı.

    Valerien Ismael'in oynattığı 3'lü savunmanın olumlu reaksiyon verip vermeyeceği konuşuldu, tartışıldı. Ancak Beşiktaş tüm algıları yıktı, futboluyla keyif verdi. 'Terminatör' lakaplı Ismael ilk iki maçta takımına oynattığı futbolla büyük bir değişime imza attı.

        Beşiktaş taraftarları da sosyal medyadan yeni hocalarına övgüler yağdırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "İsmael uyuyan devi uyandırdı" yorumlarını yaptı. İlk iki maçında 4 puan toplayan, 5 gol atan Beşiktaş için futbol otoriteleri de övgü dolu sözler sarfetti.

        İŞTE TARAFTARLARIN MESAJLARI
        -Son yıllarda ben bu kadar hareketli hoca görmedim… Gol oluyor oyuncuları çağırıp direktifler veriyor. Çok enteresan hoca..

        -İnşallah 2-3 maç kaybedince bugünkü destek yine olur sana hocam. Adam yemeyi seven bir kitle var çünkü. Her zaman işine odaklan. Çok daha iyi olacaksın İnşallah…

        -Bünye bu kadar mutlu uyanmaya alışkın değil ne yaptın bize!

        -Karakter hırs inanmışlık mücadele… Biz bu Beşiktaş'ı çok özlemişiz…

        -Valerien Ismael.. Bu ne şiddet bu ne celal baba!!!

        -Valerien Ismael… Anlat baba Batshuayi'nin icinden Lukaku çıkarmayı nasıl başardın baba!

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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Valerien Ismael uyuyan devi uyandırdı! Taraftar çıldırdı
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