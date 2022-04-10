Beşiktaş'ta Valerien Ismael uyuyan devi uyandırdı! Taraftar çıldırdı

İŞTE TARAFTARLARIN MESAJLARI

-Son yıllarda ben bu kadar hareketli hoca görmedim… Gol oluyor oyuncuları çağırıp direktifler veriyor. Çok enteresan hoca..

-İnşallah 2-3 maç kaybedince bugünkü destek yine olur sana hocam. Adam yemeyi seven bir kitle var çünkü. Her zaman işine odaklan. Çok daha iyi olacaksın İnşallah…

-Bünye bu kadar mutlu uyanmaya alışkın değil ne yaptın bize!

-Karakter hırs inanmışlık mücadele… Biz bu Beşiktaş'ı çok özlemişiz…

-Valerien Ismael.. Bu ne şiddet bu ne celal baba!!!

-Valerien Ismael… Anlat baba Batshuayi'nin icinden Lukaku çıkarmayı nasıl başardın baba!