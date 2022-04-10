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    • Spor
    • 10.04.2022 12:23
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    • 10.04.2022 12:23
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    Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti. Yıldız isim acı haberi dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ardından aldı.

    Trabzonspor’un yıldızı Uğurcan Çakır’ın acı günü

    Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

    Dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.

    Uğurcan'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır'ın cenazesi yarın İskenderpaşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedilecek.

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    Haberler Spor Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
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