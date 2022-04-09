Trabzonspor'un 'rekor' şampiyonluğu için son 180 dakika!

Bordo-Mavililer bugün Gaziantep deplasmanında kazanır, haftaya Karagümrük'ü evinde yenerse şampiyonluğunu ilan edecek… Karadeniz Fırtınası, Mayıs ayı gelmeden şampiyonluğunu resmileştirecek.
Fırtına 2'de 2 yaparsa şampiyonluğunu 15 Nisan'da ilan edecek ve Süper Lig rekoru kıracak. Trabzonspor Süper Lig'de en erken tarihte şampiyon olan takım olacak.
Daha önce bu rekor Fenerbahçe'ye aitti… Ersun Yanal önderliğinde 2013-2014 sezonun 31. haftasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etmişti. Tarihler 27 Nisan 2014'ü gösteriyordu…
Fenerbahçe 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmış ve şampiyon olmuştu.