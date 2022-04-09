Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten büyük başarı: Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya!

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Dubai'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden milli eskrimci Aleyna Ertürk, finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Dün genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden milli sporcu, bugün de yıldız kızlar epe kategorisinde bir ilke imza attı. İki günde iki madalya kazanan Ertürk, bu başarılı sonuç ile yine kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını yazdırdı.