Süper Lig’de küme düşen ilk takım belli olacak mı? Gözler Yeni Malatyaspor -Giresunspor maçında

Süper Lig'de 20 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un yarın sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçı kaybetmesi durumunda matematiksel olarak da kümede kalma şansı sona erecek.

16.sıradaki Giresunspor, maçı kazanması halinde puanını 39'a çıkaracak puan farkını 19'a yükselteceği Yeni Malatya'nın rakibini kalan 6 maçta yakalama şansı kalmayacak.

YENİ MALATYASPOR'UN KADER MAÇI

Kayserispor'un Göztpe'yi 2-1 yenmesi ve puanını 41'e yükseltmesi sonrası ligde kalma umudunu kalan bölüme taşıyabilmek için son şansı Giresunspor maçından puan almak olan Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibine evinde boyun eğmesi durumunda ise 2021-2022 sezonunda bitime 6 maç kala Süper Lig'e veda eden ilk takım olarak kayıtlara geçecek.

ADİL GEVREK KONGRE KARARI ALMIŞTI

31 maç sonunda 20 puanı bulunan ve birçok futbolcusu ile ödeme sorunu sebebiyle yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek de istifasını açıklamış ve kongre kararı almıştı.

Yeni Malatyaspor'da kader maçı niteliği taşıyan Giresunspor karşılaşmasında takımdan ayrılan Moniur Chouair, Sadık Çiftpınar gibi futbolcular forma giyemeyecek. Sezon ortasında takım kaptanı Adem Büyük ile de yollarını ayıran ve birçok eksik futbolcusu bulunan Yeni Malatyaspor, Giresunspor'a karşı önemli kozlarından yoksun bir şekilde sahaya çıkacak.

"YA TAMAM YA DEVAM"

Kritik 90 dakika sonrasında Yeni Malatyaspor, Süper Lig serüvenine "Tamam" ya da "Devam" diyecek. Sezona teknik direktör İrfan Buz yönetiminde başlayan Yeni Malatya ardından Mauris Sumudica'yı takımın başına geçirmiş, Rumen hoca sonrası ise takımın kaptanı Adem Büyük hocalık görevine soyunmuştu. Büyük'ün görevini bırakması ve takımdan ayrılması ile ise halen görevde olan Cihat Arslan teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.