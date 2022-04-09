⚽Beşiktaş - Alanyaspor CANLI maç izle! 📺Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 32. haftasında Alanyasporu evinde ağırlayacak olan siyah beyazlılar heyecan dolu karşılaşmayı, mücadeleyi gözler önüne serecek ve spor severler internetten takip etmek için bilgileri merak ediyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.
ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur