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    • Spor
    • 09.04.2022 20:13
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    • 09.04.2022 20:16
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    Beşiktaş - Alanyaspor CANLI maç izle! 📺Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

    Futbol severler tarafından akşam saatlerinde Beşiktaş - Alanyaspor CANLI maç izle seçeneği yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Beşiktaş - Alanyaspor karşı karşıya gelecek ve taraftarlar heyecan dolu mücadeleyi internet üzerinden takip etmek istedikleri için link araştırması yapmaya başladı. Kara kartallar Alanya'yı konuk edecek ve kadroda kimlerin yer aldığı da açıklandı. Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle seçeneği haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ⚽Beşiktaş - Alanyaspor CANLI maç izle!

    Beşiktaş - Alanyaspor CANLI maç izle! 📺Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 32. haftasında Alanyasporu evinde ağırlayacak olan siyah beyazlılar heyecan dolu karşılaşmayı, mücadeleyi gözler önüne serecek ve spor severler internetten takip etmek için bilgileri merak ediyor.

    BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

    ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

        EVİNDE PUAN KAPTIRMADI

        İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

        BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM SINIRDA

        Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise eksik isim bulunmuyor. Konuk takımda Emre Akbaba ve Efekan Bekiroğlu sarı kart sınırındaki isimler. Bu 2 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
        Beşiktaş'ta ise Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

        HAKEM VOLKAN BAYARSLAN!

        Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen olacak.
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        Haberler Spor ⚽Beşiktaş - Alanyaspor CANLI maç izle! 📺Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!
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