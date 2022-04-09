Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar: Ben Atatürk'ün adayıyım

"VEFA BEY NE YAZIK Kİ SOYADI GİBİ KÜÇÜLÜYOR"

Diğer başkan adayları Nail Kır ve Sait Yılmaz'a teşekkür eden Uğur Dündar, "Tabi adaylığımızdan memnun olanlar kadar, manevi değeri büyük bu göreve talip olmamızdan yüksek derecelerde rahatsızlık duyan, Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın: 'Korkuyor', 'Karşıma çıkamaz', 'Rövanş', 'Hesaplaşma', 'Sattı', 'Proje', 'Kan Davası', 'Darbe', 'İhanet' Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar'a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor! ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor." diye konuştu.