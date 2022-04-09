Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2022 20:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2022 20:29
    ABONE OL

    Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle! 📺Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

    Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle seçeneği yoğun bir şekilde taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 32. haftasında yine spor severleri heyecanlandıran bir mücadele yaşanacak ve geri sayım başladı. Dün gerçekleşmesi beklenen fakat sis nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma hakkında tüm detaylar futbol severler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma öncesinde her iki takımında ilk 11'leri açıklandı ve kimlerin yer aldığını haberimizde derledik. Ayrıca Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle seçeneğine de ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ⚽Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle! 📺Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

    Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle! 📺Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla takip edilecek ve yoğun şekilde araştırılan canlı izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

    GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

        GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

        Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Cezalı olan Djaniny da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.

        ZİNCİRİ KIRMA GÜNÜ

        Fırtına deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 2 dış saha maçında F.Bahçe 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Karadeniz devi, kötü gidişatı bugün bitirmek istiyor.

        HUGO-HÜSEYİN SAHADA

        Sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny bugün yok. Abdullah Avcı sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'i ilk 11'e alacak. Denswil'in sol beke geçecek. Stoper'de ise görev Hüseyin ile Hugo'nun.

        5 MAÇTA 3 GALİBİYET

        Karadeniz devi ile Gaziantep Futbol Kulübü, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Fırtına hiç yenilmedi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

        2'DE 2 YAPTI

        Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyeri boyunca 5 kez karşılaştığı Gaziantep karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzon'da ise iki kez karşılaştığı Gaziantep'i 2 kez yendi.

        KAZANMA ZAMANI

        Üst üste alınan Çaykur Rize yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğiyle şampiyonluk hesaplarını erteleyen Fırtına, Gaziantep'i devirip mutlu sona doğru dev bir adım atmak istiyor. İdmanda oyuncularına seslenen Avcı'nın, "Kazanma zamanı geldi. Tarihin en erken şampiyonluğunu ne kadar istediğinizi gösterin" dediği öğrenildi.

        TAM 6 PUAN KAYBETTILER

        21. haftada sakatlanan, 25. haftadaki Konya maçında 19 dakika oynayan ve 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde de 85. dakikada sahaya çıkan Hamsik, takımın en önemli isimlerinden biri. Fırtına, Slovak futbolcunun yokluğunda 6 puan yitirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI
        Haberler Spor ⚽Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle! 📺Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!
            SON DAKİKA