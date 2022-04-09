⚽Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle! 📺Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

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GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius