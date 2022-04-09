⚽Gaziantep - Trabzonspor CANLI maç izle! 📺Gaziantep - Trabzonspor maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz izle!

HUGO-HÜSEYİN SAHADA

Sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny bugün yok. Abdullah Avcı sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'i ilk 11'e alacak. Denswil'in sol beke geçecek. Stoper'de ise görev Hüseyin ile Hugo'nun.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Karadeniz devi ile Gaziantep Futbol Kulübü, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Fırtına hiç yenilmedi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.