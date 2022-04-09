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    • Spor
    • 09.04.2022 13:36
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    • 09.04.2022 13:36
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    Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Karagümrük-Kasımpaşa canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    Fatih Karagümrük-Kasımpaşa | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

    FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Adnan, Emre Mor, Jimmy, Karamoh, Aleksandar Pesic

    KASIMPAŞA: Ertuğrul, Uros Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Aabid, Doğucan, Umut, Mortadha, Ahmet, Jackson Muleka

    KARAGÜMRÜK–KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Saat 13:30'da başlayan Fatih Karagümrük–Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

    Aleksandar Pesic 12 golle Fatih Karagümrük takımının en golcü futbolcusu.

    Umut Bozok ise Kasımpaşa adına 14 gol kaydetti.

    Kasımpaşa 4 maçtır üst üste kazanıyor.

    Fatih Karagümrük, evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.

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