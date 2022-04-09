Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Adnan, Emre Mor, Jimmy, Karamoh, Aleksandar Pesic
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Uros Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Aabid, Doğucan, Umut, Mortadha, Ahmet, Jackson Muleka
KARAGÜMRÜK–KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Fatih Karagümrük–Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Aleksandar Pesic 12 golle Fatih Karagümrük takımının en golcü futbolcusu.
Umut Bozok ise Kasımpaşa adına 14 gol kaydetti.
Kasımpaşa 4 maçtır üst üste kazanıyor.
Fatih Karagümrük, evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.