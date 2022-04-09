Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri kaç TL? 10 Nisan FB GS maç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? FB GS maçı ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray için heyecanlı bekleyiş sürerken bilet satışları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. 10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Bugün genel satışa sunulacak biletler hakkında taraftarlar bazı bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Peki, 10 Nisan FB GS maç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri kaç TL? İşte merak edilenler!
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak."
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI
KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL