Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri kaç TL? 10 Nisan FB GS maç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? FB GS maçı ne zaman?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı yayın ile izleyebilecekler.

FENERBAHÇE CEZALI OLAN TRİBÜNLER HANGİLERİ?

Fenerbahçe, Galatasaray maçında cezalı olan bloklar ile ilgili önemli bilgilendirme yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın, ligin 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maç ile ilgili PFDK tarafından kulübümüze gönderilen yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmiş; Takımımızın ligin 32. haftasında 10.04.2022 Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçta cezalı olan bloklar açıklanmıştır.

Açıklama şu şekilde:

"PFDK'nın 24.03.2022 tarihli 52 sayılı toplantısında; 20.03.2022 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle;

1-FENERBAHÇE A.Ş'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN D, E ve SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İtiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."