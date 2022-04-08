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    • Spor
    • 08.04.2022 11:19
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    • 08.04.2022 11:19
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    Fenerbahçe 5 yıl sonra bir ilk peşinde! Galatasaray derbisi için geri sayım başladı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, pazar günü evinde Galatasaray'ı da devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. 2016-17 sezonundan bu yana ligde iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başaramayan sarı-lacivertliler, kazanırsa 5 yıl sonra bir ilki başarmış olacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe 5 yıl sonra bir ilk peşinde

    Teknik direktör İsmail Kartal ile son haftalarda büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarını bir kez daha sevindirmek istiyor.

    Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 2.18 puan ortalaması yakaladı. Son 7 lig maçının 6'sını kazandı ve Devler Ligi hedefi için sağlam adımlarla hedefe yürüyor.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısında NEF Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. Sarı Kanarya, 2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezondaki iki derbiden de galip ayrılmak için pazar günü sahaya çıkacak.

        İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, zorlu 90 dakikayı kazanırsa 5 yıl sonra bir ilki başarmış olacak ve duble yapacak. Sezonun ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe'nin gollerini Mesut Özil ve Miguel Crespo attı.

        Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunun ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenmiş golleri Van Persie (2) atmıştı. Sarı-Lacivertliler o sezon Galatasaray'ı deplasmanda Josef de Souza'nın golüyle mağlup etmişti.

        Kadıköy'de tarihi boyunca şanssızlığını yenemeyen Galatasaray ise son yıllarda şeytanın bacağını kırmış gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibine 6 yıldır Kadıköy'de kaybetmiyor. Cimbom, Sarı-Lacivertliler'e Kadıköy'de en son 20 Kasım 2016'da yenilmişti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe 5 yıl sonra bir ilk peşinde! Galatasaray derbisi için geri sayım başladı
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