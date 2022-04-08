Fenerbahçe 5 yıl sonra bir ilk peşinde! Galatasaray derbisi için geri sayım başladı

Teknik direktör İsmail Kartal ile son haftalarda büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarını bir kez daha sevindirmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 2.18 puan ortalaması yakaladı. Son 7 lig maçının 6'sını kazandı ve Devler Ligi hedefi için sağlam adımlarla hedefe yürüyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısında NEF Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. Sarı Kanarya, 2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezondaki iki derbiden de galip ayrılmak için pazar günü sahaya çıkacak.