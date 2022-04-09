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    • Spor
    • 09.04.2022 16:02
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    • 09.04.2022 16:02
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    Göztepe-Kayserispor maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yle Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden 90 dakika boyunca anlık olarak takip edebilirsiniz.

    Göztepe-Kayserispor maçı | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden 90 dakika boyunca anlık olarak takip edebilirsiniz.

    Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Yukatel Kayserispor müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

    KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

    Göztepe: Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo.

    Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Mustafa.

    Ligde 8 maçtır puan alamayan 18. sıradaki sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.

    Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel yarın forma giyemeyecek.

    Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

    Son olarak evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor, mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.

    Hikmet Karaman'ın ekibi, İzmir'den alacakları üç puanla yeniden tırmanışa geçme peşinde.

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