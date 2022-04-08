Türkiye'nin dört gözle beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde dikkat çeken istatistikler! Kazanılan 4 maçtaki tabloya dikkat

İki taraf 2020 yılına kadar oynanan lig maçlarında galip gelmeyi başaramadı. O yıl Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Kadıköy şanssızlığına son verdi. Sarı Kanarya yüzde 55 topla oynarken Galatasaray'da bu sayı yüzde 45 idi. Sarı-Lacivertliler o derbide başarılı pas istatistiğinde de 307'ye karşı 265 üstündü.