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    • Spor
    • 08.04.2022 12:12
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    • 08.04.2022 12:26
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    Türkiye'nin dört gözle beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde dikkat çeken istatistikler! Kazanılan 4 maçtaki tabloya dikkat

    Fenerbahçe ile Galatasaray, Pazar günü Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Tüm Türkiye’nin gözü bu dev maçta olacak. İki asırlık çınarın ligdeki durumları ne olursa olsun mücadeleleri yine nefesleri kesecek. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 lig maçına bakınca ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Son 10 maçın 6’sı beraberlikle sonuçlanırken kazanılan 4 maçta ortaya çıkan tablo gerçekten de şaşırtıcı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ezeli derbide dikkat çeken istatistikler

    2016-2017 sezonunda Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken topla oynama istatistiğinde Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü vardı. Cimbom o maçta yüzde 68 topla oynama yüzdesi yakalamasına rağmen yenilgiden kurtulamadı.

    Fenerbahçe, 90. dakikada Josef de Souza'nın attığı golle kazanırken Sarı-Krımızılılar ezeli rakibinin kalesini adeta bombardımana tutmuştu. Galatasaray o maçta 19 şut bulurken Fenerbahçe sadece 7'de kalmıştı.

    İki taraf 2020 yılına kadar oynanan lig maçlarında galip gelmeyi başaramadı. O yıl Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Kadıköy şanssızlığına son verdi. Sarı Kanarya yüzde 55 topla oynarken Galatasaray'da bu sayı yüzde 45 idi. Sarı-Lacivertliler o derbide başarılı pas istatistiğinde de 307'ye karşı 265 üstündü.

        Son 10 maçta 4 galibiyetin çıktığı derbilerde sadece 2021 yılının Şubat ayındaki maçta topla oynamaları eşitti. O maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazandı. Golü takıma yeni katılan Mostafa Mohamed atmıştı.

        Fenerbahçe'nin bu sezonun ilk yarısında NEF Stadı'nda kazandığı maçta da topla fazla oynayan takım kaybetti. Fenerbahçe yüzde 42 topa sahip olurken Crespo'nun 90. dakikada attığı golle büyük sevinç yaşadı.
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        Haberler Spor Türkiye'nin dört gözle beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde dikkat çeken istatistikler! Kazanılan 4 maçtaki tabloya dikkat
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