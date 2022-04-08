Bundesliga'da tarihe geçen olay! Mainz 05 forması giyen Moussa Niakhate'nin orucunu açması için hakem oyunu durdurdu

Bild gazetesinin "Bu içme molası Bundesliga'nın tarihine geçti" başlığıyla verdiği haberde, 6 Nisan'da oynanan 26. hafta erteleme maçının 65. dakikasında topun Mainz yarı sahasında auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck'in Niakhate'ye işaret ettiği ve karşılaşmayı hemen tekrar başlatmadığı belirtildi.
Hemen hemen kimsenin fark etmediği bu olayın tam güneşin battığı zamanda gerçekleştiğine işaret edilen haberde
"Böylelikle Bundesliga tarihinde ilk kez Ramazan'da içme molası yaşandı" ifadesi kullanıldı.