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    • Spor
    • 08.04.2022 19:19
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    • 08.04.2022 19:35
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    Bundesliga'da tarihe geçen olay! Mainz 05 forması giyen Moussa Niakhate'nin orucunu açması için hakem oyunu durdurdu

    Bundesliga'da tarihe geçen bir olay yaşandı. Mainz 05 forması giyen Moussa Niakhate’ye, Augsburg ile karşılaştıkları maçta orucunu açması için hakem tarafından izin verildiği ortaya çıktı.

    Bundesliga’da oruç molası

    Bild gazetesinin "Bu içme molası Bundesliga'nın tarihine geçti" başlığıyla verdiği haberde, 6 Nisan'da oynanan 26. hafta erteleme maçının 65. dakikasında topun Mainz yarı sahasında auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck'in Niakhate'ye işaret ettiği ve karşılaşmayı hemen tekrar başlatmadığı belirtildi.

    Hemen hemen kimsenin fark etmediği bu olayın tam güneşin battığı zamanda gerçekleştiğine işaret edilen haberde

    "Böylelikle Bundesliga tarihinde ilk kez Ramazan'da içme molası yaşandı" ifadesi kullanıldı.

        Niakhate'nin kaleci Robin Zentner'in verdiği iki şişeden su içtiği ve ardından oyuna devam edildiği aktarılan haberde, daha sonra Niakhate'nin hakeme teşekkür ettiği kaydedildi.

        Niakhate maçın 62. dakikasında oruç açabileceğini daha önceden bildiğini belirterek, "İkinci yarının başında hakeme gittim ve oyunu kısa bir süre durdurma imkanının olup olmayacağını sordum?

        Bunu yapmak zorunda değildi. Hayır diyebilir ve ben de bunu anlardım" dedi.

            Jöllenbeck de futbolcunun maçın 60 ila 70. dakikasında bir şey içip içemeyeceğini sorduğunu belirterek, "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım.

            Elbette kabul ettim. Oyun durduğunda, ona haber verdim ve (su içmeyi) bitirene kadar bekledim" şeklinde konuştu.

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            Haberler Spor Bundesliga'da tarihe geçen olay! Mainz 05 forması giyen Moussa Niakhate'nin orucunu açması için hakem oyunu durdurdu
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