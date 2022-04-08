İsmail Kartal'ın derbi planı belli oldu: Önce yoracak sonra vuracak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbi taktiği büyük oranda şekillenmiş durumda. Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu, Galatasaray derisinde takımından hem yüksek pas yüzdesiyle birlikte aynı zamanda yüksek tempo beklerken, tıkımının fizik kondisyon gücüne de fazlasıyla güveniyor. Kartal, seyircinin desteğiyle baskı yapıp maçı kopartmak istiyor ama erken gol gelmezse Fenerbahçe sabırlı oynayacak. Takımının 120 km'yi aşan koşu mesafelerini de hesaba katan Kartal, Galatasaray'ın erken yorulacağını, yapacağı genç yıldız Arda Güler ve 1-2 değişiklikle karşılaşmayı son 15-20 dakikada kopartabileceğini hesap ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 54 golün 16'sını maçların son 15 dakikasında bulmuş ve maçların sonunu iyi oynadığını defalarca ispat etmişti.