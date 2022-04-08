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    İsmail Kartal'ın derbi planı belli oldu: Önce yoracak sonra vuracak

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde takımın fizik-kondisyon gücüne ve son dakikalardaki yüksek performansına güveniyor...

    Önce yoracak sonra vuracak
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbi taktiği büyük oranda şekillenmiş durumda. Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu, Galatasaray derisinde takımından hem yüksek pas yüzdesiyle birlikte aynı zamanda yüksek tempo beklerken, tıkımının fizik kondisyon gücüne de fazlasıyla güveniyor. Kartal, seyircinin desteğiyle baskı yapıp maçı kopartmak istiyor ama erken gol gelmezse Fenerbahçe sabırlı oynayacak. Takımının 120 km'yi aşan koşu mesafelerini de hesaba katan Kartal, Galatasaray'ın erken yorulacağını, yapacağı genç yıldız Arda Güler ve 1-2 değişiklikle karşılaşmayı son 15-20 dakikada kopartabileceğini hesap ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 54 golün 16'sını maçların son 15 dakikasında bulmuş ve maçların sonunu iyi oynadığını defalarca ispat etmişti.



    SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yüksek tempoda geçen idmanda futbolcuların hırsı dikkat çekti. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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    Haberler Spor İsmail Kartal'ın derbi planı belli oldu: Önce yoracak sonra vuracak
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