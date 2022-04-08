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    Avrupa Arda'yı konuşuyor! Alman spor kanalı Arda Güler'i öve öve bitiremedi!

    Arda Güler’in performansı ülke sınırlarının da dışına taşmaya başladı. Alman Sport 1 kanalı, Arda Güler için “Türkiye’nin en büyük yeteneği. Şimdiden Süper Ligi sarsmaya başladı. O sıra dışı bir yetenek” ifadelerini kullandı.

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    Arda Güler'in şöhreti Türkiye'yi aştı. Fenerbahçe formasıyla attığı goller ve yaptığı asistler Almanlar'ın dikkatini çekti. Almanya'nın en önemli spor kanallarından birisi olan Sport 1'de 17 yaşındaki futbolcu için "Türkiye'nin en büyük yeteneği" ifadelerini kullanıldı. Arda'dan uzun uzun övgüyle bahsedildi. Alman kanalında, Arda Güler için "Mesut Özil'in veliahtı olabilecek bir yetenek. Ancak o kendisine Alex de Souza'yı örnek aldı. Arda Güler sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig'i sarsmaya başladı" sözleri de dikkat çekti. Geleceğin büyük yıldız adayı Arda Güler sahadayken Fenerbahçe rakip ağları tam 14 defa havalandırdı. Kanarya bu bölümde sadece 2 gol yedi. Arda'lı periyotta Sarı-Lacivertliler'in gol oranı 4.4 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Taraftarlar 17 yaşındaki Arda Güler'i pazar gecesi Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı sahada görmek istiyor. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın genç futbolcuyu karşılaşma sonunda Aslan'ın yorulduğu anlara saklaması bekleniyor.



    AVRUPA ARDA'YI KONUŞUYOR
    Arda Güler, performansıyla ülke sınırlarını aşmaya başladı. Son olarak Alman kanalında, "Emre Mor büyük bir yıldız olacaktı ama olamadı. Şimdi Türkler Arda'dan daha büyük bir yıldız olmasını bekliyor" yorumu yapıldı.

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    Haberler Spor Avrupa Arda'yı konuşuyor! Alman spor kanalı Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
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