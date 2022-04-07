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    • Spor
    • 07.04.2022 13:55
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    • 07.04.2022 13:55
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    Süper Lig'de dikkat çeken istatistik! Fenerbahçe ile Galatasaray zirvede ama...

    Süper Lig'de bu sezon 3 büyükler, lider Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Bordo-mavili ekip Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 23, Galatasaray'a ise 29 puan fark attı. Gol beklentisi istatiğinde ise çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Ligde gol beklentisi en yüksek takımın Fenerbahçe olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertli ekibi ise ezeli rakibi Galatasaray takip etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’de dikkat çeken istatistik

    Süper Lig'de 3 büyükler bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Lider Trabzonspor açık ara liderliğini sürdürürken ezeli rakiplerine tarihi puan farkları attı.

    Fenerbahçe zirvenin 14, Beşiktaş 23, Galatasaray ise 29 puan gerisinde... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar fazla puan farkıyla geride olmasında şüphesiz golcülerinin de etkisi büyük...

    Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon Gol Beklentisi (xG) en yüksek takım 56.7 ile Fenerbahçe... Galatasaray 55.7'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.

    Listenin 3. sırasında 53.4 ile Kasımpaşa yer alırken lider Trabzonspor 51.9 ile 4. basamakta... Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor ile 51.7'lik oranla 5. sırada kendisine yer buldu.

    Fenerbahçe, gol beklentisi en yüksek takım olmasına rağmen liderin 15 puan gerisinde kaldı. Ligde 31 haftada 54 gol bulan Sarı-Lacivertliler'de Berisha, Valencia ve Serdar Dursun'un performansları hep tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'de Valencia ve Berisha'nın ligde 4'er golü var. Serdar Dursun ise 9 gol kaydetti. Kanarya'nın 3 golcüsü 31 hafta sonunda toplamda 17 gole ulaşabildi.

        Galatasaray'da ise Mostafa Mohamed 6, Halil Dervişoğlu 3 ve Gomis 5 gol kaydetti. 3 golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırdı.

        Buna karşılık lider Trabzonspor'da Cornelius, Djaniny ve Koita 3'lüsü 21 gol üretti. Cornelius 13 kez fileleri sarsarken Djaniny 8 kez gol sevinci yaşadı.

        Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi sıralamasında ilk 5'e giremeyen Beşiktaş'ta ise Batshuayi eleştirilerin odağında... Belçikalı santrfor girdiği gol pozisyonlarının sadece yüzde 14'ünü sonuçlandırdı.

        Beşiktaş'ta Batshuayi 12, Güven Yalçın 5 ve Kenan Karaman 1 gol kaydetti. 3 golcü toplamda 18 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de Trabzonspor 59, Fenerbahçe 54, Beşiktaş 45, Galatasaray ise 42 gol kaydetti.

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