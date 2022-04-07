Süper Lig'de dikkat çeken istatistik! Fenerbahçe ile Galatasaray zirvede ama...

Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon Gol Beklentisi (xG) en yüksek takım 56.7 ile Fenerbahçe... Galatasaray 55.7'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.

Listenin 3. sırasında 53.4 ile Kasımpaşa yer alırken lider Trabzonspor 51.9 ile 4. basamakta... Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor ile 51.7'lik oranla 5. sırada kendisine yer buldu.