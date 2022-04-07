Süper Lig'de dikkat çeken istatistik! Fenerbahçe ile Galatasaray zirvede ama...

Süper Lig'de 3 büyükler bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Lider Trabzonspor açık ara liderliğini sürdürürken ezeli rakiplerine tarihi puan farkları attı.
Fenerbahçe zirvenin 14, Beşiktaş 23, Galatasaray ise 29 puan gerisinde... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar fazla puan farkıyla geride olmasında şüphesiz golcülerinin de etkisi büyük...
Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon Gol Beklentisi (xG) en yüksek takım 56.7 ile Fenerbahçe... Galatasaray 55.7'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.
Listenin 3. sırasında 53.4 ile Kasımpaşa yer alırken lider Trabzonspor 51.9 ile 4. basamakta... Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor ile 51.7'lik oranla 5. sırada kendisine yer buldu.
Fenerbahçe, gol beklentisi en yüksek takım olmasına rağmen liderin 15 puan gerisinde kaldı. Ligde 31 haftada 54 gol bulan Sarı-Lacivertliler'de Berisha, Valencia ve Serdar Dursun'un performansları hep tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'de Valencia ve Berisha'nın ligde 4'er golü var. Serdar Dursun ise 9 gol kaydetti. Kanarya'nın 3 golcüsü 31 hafta sonunda toplamda 17 gole ulaşabildi.