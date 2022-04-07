Milli güreşçiler dünya sıralamasında ilk 10'da

Bu güreşçiler arasında 9. kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda 3. sıradan zirveye yükseldi. Grekoromen stilde 11. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayaalp ise 130 kiloda dünya sıralamasında 5. sıradan 2. sıraya tırmandı.

Stillerine ve kilolarına göre dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan milli güreşçiler ile sıralamadaki yerleri şöyle:

SERBEST STİL:

57 kilo Süleyman Atlı: 8.

70 kilo Mustafa Kaya: 10.

74 kilo Fazlı Eryılmaz: 4.

86 kilo Osman Göçen: 7.

92 kilo: Süleyman Karadeniz: 3.

125 kilo: Taha Akgül: 1.

GREKOROMEN STİL:

55 kilo: Ekrem Öztürk: 5.

63 kilo: Ahmet Uyar: 10.

67 kilo: Murat Fırat: 4.

72 kilo: Cengiz Arslan: 6.

82 kilo: Burhan Akbudak: 2.

87 kilo: Metehan Başar: 9.

130 kilo: Rıza Kayaalp: 2.

KADINLAR:

55 kilo: Mehlika Öztürk: 8.

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu: 4.

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit: 6.