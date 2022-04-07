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    • Spor
    • 07.04.2022 12:14
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    • 07.04.2022 12:14
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    Beşiktaş'ın kayıp yıldızı Miralem Pjanic!

    Transferiyle Spor Toto Süper Lig'i sallayan Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic uzun süredir ortalıkta gözükmüyor. Pjanic Sakatlıklar ve formsuzluklarla iyice gözden düşmüş durumda.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kayıp yıldız Pjanic!

    Süper Lig'e gelişi büyük olay oldu. Ancak sonrasında bekleneni veremedi. Barcelona'dan kiralanan Boşnak yıldız uzun süredir ortalıkta gözükmüyor. Sakatlıklar ve formsuzluklarla iyice gözden düşmüş durumda.

    Ligde en çok değer kaybeden oyuncular sıralamasında ilk sırada Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre, tecrübeli oyuncunun değeri 15 milyon Euro'dan 11.5 milyon Euro'ya geriledi.

    Sakatlıklarla boğuşan ve bu sezon 23 maçta forma giyebilen Pjanic, bu sezon gol atma başarısı gösteremezken 4 asiste imza attı.

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ise 10 milyon Euro'dan 6.5 milyon Euro'ya geriledi. Listenin 3. sırasında Başakşehir'in Benfica'dan transfer ettiği Pizzi yer alıyor. Yıldız oyuncunun değeri 8 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya indi.

    İlk 10'da 4 Fenerbahçeli'nin yer aldığı listede Attila Szalai 1.5 milyon Euro'luk kayıpla 4. basamakta yer aldı. Macar stoperin şimdiki değeri 13.5 milyon Euro.

        Diego Rossi, 14 milyon Euro'dan 12.5 milyon Euro'ya gerilerken geldiği günden beri eleştiri oklarının hedefi olan Mergim Berisha'nın değeri ise 9 milyon Euro'dan 7.5 milyon Euro'ya indi.

        Galatasaray'da formaya hasret kalan Erick Pulgar ise 1.5 milyon Euro değer kaybederek 7 milyon Euro'ya kadar geriledi. Beşiktaş'ın transfer ettiği, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in 8 milyon Euro olan değeri ise şimdilerde 6.5 milyon Euro.

        Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir 7 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, Malatyasporlu Benjamin Tetteh ise 4 milyon Euro'dan 2.8 milyon Euro'ya geriledi.

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