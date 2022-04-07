Beşiktaş'ın kayıp yıldızı Miralem Pjanic!

Galatasaray'da formaya hasret kalan Erick Pulgar ise 1.5 milyon Euro değer kaybederek 7 milyon Euro'ya kadar geriledi. Beşiktaş'ın transfer ettiği, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in 8 milyon Euro olan değeri ise şimdilerde 6.5 milyon Euro.

Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir 7 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, Malatyasporlu Benjamin Tetteh ise 4 milyon Euro'dan 2.8 milyon Euro'ya geriledi.