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    • Spor
    • 07.04.2022 12:04
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    • 07.04.2022 12:35
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek! Atilla Karaoğlan kimdir hangi takımlı?

    Son dakika haberleri... Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin tasfiyesinin ardından merak edilen sorulardan biri yanıt buldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin hakeminin açıklanmasının ardından arama motorlarında en çok aranan konu ise 'Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan hangi takımlı?'

    AA
    Derbinin hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    YARIN:
    20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar

    9 NİSAN CUMARTESİ:
    13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

    16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

    20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

    10 NİSAN PAZAR:
    13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

    16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler

    20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

        11 NİSAN PAZARTESİ:
        20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

        ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?
        22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek! Atilla Karaoğlan kimdir hangi takımlı?
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