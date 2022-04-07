SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek! Atilla Karaoğlan kimdir hangi takımlı?

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

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20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar