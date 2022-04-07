SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek! Atilla Karaoğlan kimdir hangi takımlı?

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 NİSAN PAZAR:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler