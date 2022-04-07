Özel Haber I 3 büyük takım peşinde! Umut Bozok için Trezeguet taktiği!

Bilindiği gibi Kasımpaşa 2017 yılında Belçika ekibi Anderlecht'ten Trezeguet'yi 500 bin Euro'ya kiralamıştı. 1 sezon sonra ise Mısırlı yıldızın bonservisini 2 milyon Euro'ya aldı. Süper Lig'de muhteşem işlere imza atan Trezeguet G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi.

Ancak Kasımpaşa yıldız oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı. Yani 2 milyon Euro'ya aldığı oyuncudan 5 katını kazandı…

Kasımpaşa, 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Mbaye Diagne'yi 1 sezon sonra Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya satmıştı. İstanbul ekibine geldiğinde 650 bin Euro değeri olan Diagne, Galatasaray'a imza attığında ise 5.5 milyon Euro değere ulaştı.