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    • Spor
    • 07.04.2022 18:23
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    • 07.04.2022 18:23
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    Özel Haber I 3 büyük takım peşinde! Umut Bozok için Trezeguet taktiği!

    Süper Lig’in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gözü Kasımpaşa ile muhteşem bir sezon geçiren Umut Bozok'un üzerinde.... Kasımpaşa 2017 yılında Belçika ekibi Anderlecht’ten Trezeguet’yi 500 bin Euro’ya kiralamıştı. Ancak Kasımpaşa yıldız oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı. Yani 2 milyon Euro’ya aldığı oyuncudan 5 katını kazandı. Bu taktiği Bozok için de uygulayacaklar.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Umut Bozok için Trezeguet taktiği!

    3 dev kulüp, sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalarak 25 yaşındaki yıldız golcü Umut Bozok'u renklerine katmayı planlıyor… Ancak bu hiç de kolay olmayacakmış gibi gözüküyor…

    Çünkü Umut Bozok için Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonu bulunuyor… Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorinet'e 1.5 milyon Euro verdiği taktirde oyuncunun bonservisini alabilecek. İstanbul ekibi, Umut Bozok'un bonservisini aldıktan sonra devlerden en az 4 katını isteyecek… Umut Bozok bu sezon Süper Lig'de 31 karşılaşmada 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asiste imza attı.

    Bilindiği gibi Kasımpaşa 2017 yılında Belçika ekibi Anderlecht'ten Trezeguet'yi 500 bin Euro'ya kiralamıştı. 1 sezon sonra ise Mısırlı yıldızın bonservisini 2 milyon Euro'ya aldı. Süper Lig'de muhteşem işlere imza atan Trezeguet G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi.

    Ancak Kasımpaşa yıldız oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı. Yani 2 milyon Euro'ya aldığı oyuncudan 5 katını kazandı…

    Kasımpaşa, 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Mbaye Diagne'yi 1 sezon sonra Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya satmıştı. İstanbul ekibine geldiğinde 650 bin Euro değeri olan Diagne, Galatasaray'a imza attığında ise 5.5 milyon Euro değere ulaştı.

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