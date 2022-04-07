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    • Spor
    • 07.04.2022 17:44
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    • 07.04.2022 17:49
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    Mounir Chouiar bombası! Luis Campos’un gözbebeği Malatya’dan ayrıldı

    Yeni Malatyaspor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mounir Chouiar'ın sözleşmesi feshedildi. Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos yıldız oyuncu Mounir Chouiar için girişimde bulunmuştu. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Campos’un gözbebeği ayrıldı!

    Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un transfer etmek için girişimlerde bulunduğı Mounir Chouiar'ın Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesi feshedilidi.

    MOUNİR CHOUİAR BEKLEMEYE GEÇECEK
    Sarı-Krımızılılar 30 Nisan'da seçime gideceği için transferde de belirsizlikler yaşanıyor...

    Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre genç yıldız transfer için beklemeye geçecek.

    Yeni Malatyaspor'un oyuncuyu transfer etme opsiyonu vardı. Ancak o opsiyon şu an için ortadan kalktı. 23 yaşındaki Faslı kökenli Fransız oyuncunun Dijon ile sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.

    Genç yıldız özellikle çalım atmadaki başarısıyla dikkatleri çekti... 26 Süper Lig maçında 3 gol atan Mounir Chouiar 4 de asist yapmayı başardı. Yıldız oyuncunun Türkiye Kupası'nda ise 1 golü bulunuyor.

    Futbola Lens altyapısında başlayan Mounir Chouiar, 2019 yılında Lens'ten Dijon'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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    Haberler Spor Mounir Chouiar bombası! Luis Campos’un gözbebeği Malatya’dan ayrıldı
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