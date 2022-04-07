Mounir Chouiar bombası! Luis Campos’un gözbebeği Malatya’dan ayrıldı

Yeni Malatyaspor'un oyuncuyu transfer etme opsiyonu vardı. Ancak o opsiyon şu an için ortadan kalktı. 23 yaşındaki Faslı kökenli Fransız oyuncunun Dijon ile sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.

Genç yıldız özellikle çalım atmadaki başarısıyla dikkatleri çekti... 26 Süper Lig maçında 3 gol atan Mounir Chouiar 4 de asist yapmayı başardı. Yıldız oyuncunun Türkiye Kupası'nda ise 1 golü bulunuyor.

Futbola Lens altyapısında başlayan Mounir Chouiar, 2019 yılında Lens'ten Dijon'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.