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    • Spor
    • 07.04.2022 18:35
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    • 07.04.2022 18:39
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    Amatör maçta tekmeli yumruklu kavga!

    Karadeniz Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 sporcu ise olay yerine gelen ambulansta tedavi gördü.

    Amatör maçta tekmeli yumruklu kavga!

    Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Balıspor, grubun lideri Kandilli Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda 2 futbolcusu kırmızı kart gören Kandilli Belediyespor, karşılaşmayı da 2-0 kaybetti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı. Kandilli Belediyesporlu futbolcular ile Balısporlu futbolcular arasında kavga çıktı.

    Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran futbolcuları ayırmakta güçlük çekilince polis takviyesi istendi. Sahaya giren polis ekipleri kavga eden sporcu ve yöneticileri biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı.

    Uzun süren arbedenin ardından oyuncuların sahadan çıkarılması ile kavga sona erdi.
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