Amatör maçta tekmeli yumruklu kavga!

Kavgada Balısporlu yaklaşık 10 oyuncu yaralandı. 8 futbolcu olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi görürken, futbolculardan Mete Yağız ve Furkan Turan ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.