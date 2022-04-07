Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Domenec Torrent açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, seçimin ardından takımda kalması halinde gelecek yılın planlamasından bahsederken, takımda görmek istediği futbolcuları açıkladı. Habertürk'ün haberine göre İspanyol teknik adam ayrıca, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağının belli olacağı tarihi duyurdu.
"EMRE AKBABA VE YUNUS AKGÜN'Ü GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ"
Nisan'ın son günü kulüpte bir seçim olacak. Yeni yönetimle yola devam ederse, gelecek sezon için nasıl bir planlama düşünüyor?
''Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sene daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek. Ben Futbol hayatımda 3 şeye önem veririm. Birincisi genç oyunculara bakmak. Bizim A takıma çıkacak oyuncumuz yoksa o zaman transfer isterim. Eğer genç ve Türkler'den istediğimiz özelliklere sahip oyuncu bulamazsak 3-4 tane yabancı oyuncu alabiliriz. Ama hepsi fark yaratacak oyuncular olmalı. Aklımızdaki fikir bu. Bakalım yapabilecek miyiz?
"GELECEK SEZON BİR STİL YARATMALIYIZ"
Gelecek sezon kafanızdaki futbolu daha iyi bir şekilde oynatma konusunda taraftara bir söz verebiliyor musunuz?
''Futbolda söz vermek çok havada kalır. Ama şunu söyleyebilirim; Seneye burada devam edersem, Pep ile Barcelona'daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım. Bu oyun için farklı stilde oyunculara ihtiyacımız olacak. Daha iyi oyuncudan bahsetmiyorum. Bizim iyi oyuncularımız var. Mesela hatlar arasında oynayabilen, açık oynuyorsa doğal ayağında oynayabilen futbolculara ihtiyacımız var. Bunun için bir sezon öncesi kampı geçirmemiz lazım. New York City'de teoride yetenek açısından Galatasaray'a göre düşük bir kadromuz vardı. Ama o oyuncularla da istediklerimizi yapabildik. Bir stil yaratmalıyız. Jurgen Klopp örneğini verdim, bir stil yaratmak 3 yılını aldı.