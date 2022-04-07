SON DAKİKA: UEFA yeni FFP kuralını duyurdu: Kulüpler gelirin yüzde 70'ini harcayabilir! Finansal sapma baremi 60 milyon euroya çıktı

Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak. Yönetmelik, ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor. Değerlendirmeler zamanında yapılacak ve ihlaller önceden tanımlanmış mali cezalara ve sportif önlemlere neden olacaktır.

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe girecek. Kulüplerin uyum sağlamaları için gerekli süreyi sağlamak için üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacaktır.