Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Taraftarlar bayrakları hazırlasın!

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Öztürk, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Metin Öztürk ve ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki kulüp binasına gelerek, adaylık başvurusu için gerekli evrakları divan kuruluna teslim etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, seçimlerin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını dileyerek, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de işin finans ve diğer tarafını halledeceğiz. Gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı." diye konuştu.