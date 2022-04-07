Derbi öncesi istatistikler “Fener” diyor! Kocaman bir fark var

Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak... Lig ikinciliğini hedefleyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar karşı karşıya gelecek...
İki takımın teknik direktörü de sezon ortasında takımlarını devraldılar ve ikisi de 11 maça çıktı... İki takımın yeni hocalarıyla çıktıkları maçlardaki istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe açık ara fark atıyor.
İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.18. Domenec Torrent'in ise 1.27. İsmail Kartal ile Fenerbahçe 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken Torrent yönetiminde Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Genel istatistiklerde de Fenerbahçe önde gözüküyor. Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin iç sahada gol ortalaması 1.64. Galatasaray'ın deplasmanda gol ortalaması ise 1.17. Fenerbahçe evinde 15 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet, Galatasaray ise deplasmanda 15 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.