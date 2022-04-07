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    Derbi öncesi istatistikler “Fener” diyor! Kocaman bir fark var

    Kadıköy’de oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi İsmail Kartal ve Torrent’in istatistikleri Sarı- Lacivertli takımı açık ara favori gösteriyor. Gol ortalamalarından galibiyet yüzdelerine kadar Fener önde...

    Kocaman bir fark var

    Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak... Lig ikinciliğini hedefleyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar karşı karşıya gelecek...

    İki takımın teknik direktörü de sezon ortasında takımlarını devraldılar ve ikisi de 11 maça çıktı... İki takımın yeni hocalarıyla çıktıkları maçlardaki istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe açık ara fark atıyor.

    İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.18. Domenec Torrent'in ise 1.27. İsmail Kartal ile Fenerbahçe 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken Torrent yönetiminde Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

    Genel istatistiklerde de Fenerbahçe önde gözüküyor. Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin iç sahada gol ortalaması 1.64. Galatasaray'ın deplasmanda gol ortalaması ise 1.17. Fenerbahçe evinde 15 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet, Galatasaray ise deplasmanda 15 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

        İSMAİL KARTAL'LI FENERBAHÇE
        MAÇ: 11
        GALİBİYET: 7
        BERABERLİK: 3
        MAĞLUBİYET: 1
        PUAN ORTALAMASI: 2.18

        F.Bahçe 75-90 dakikalar arasında coşuyor. Sarı-Lacivertliler 54 golün 16'sını 75-90 aralIğında attı.

        TORRENT'Lİ GALATASARAY
        MAÇ: 11
        GALİBİYET: 4
        BERABERLİK: 2
        MAĞLUBİYET: 5
        PUAN ORTALAMASI: 1.15

        Galatasaray ise 30-45 dakikalar arasında gollerini sıralıyor... Sarı- Kırmızılılar 42 golün 17'sini bu dakikalarda attı.
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