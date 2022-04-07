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    Anderson Talisca Beşiktaş'ı seçti!

    Talisca Al Nassr ile anlaşmaya vardı... Sözleşmesini karşılıklı fesh etme kararı aldı... Brezilyalı yıldızın ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ortaya çıktı.

    Talisca Kartal’ı seçti

    Adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca dün kulübü Al Nassr ile bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi kulübüyle sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan Brezilyalı yıldızın resmi işlemlerin sonlandırılmasının ardından kulübüne veda edeceği bildirildi.

    Talisca'nın ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ve önce Siyah-Beyazlı yöneticilerle bir görüşme yapacağı belirlendi.

    Beşiktaş'ın da Talisca'ya 2+1 yıllık sözleşme 2.5 milyon Euro garanti ücret 3 milyon Euro da imza parası teklif edeceği öğrenildi.

    Talisca'nın Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma gitmeyi düşünmediği öğrenildi.

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