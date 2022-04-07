Avrupa’da final bileti Vakıfbank’ın

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe 25-14, 25-20, 28-26 ile durumu 3-0'a getirdi. İlk maçı 3-1 kazanan VakıfBank, altın sette rakibini 15-11 yendi ve adını finale yazdırdı. VakıfBank, Süper Final maçında 22 Mayıs Pazar günü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.
- Spor
- 07.04.2022 Gazete