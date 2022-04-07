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    Diabate’ye teklif bekleniyor

    Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu Diabate gelecek sezon da kadroda düşünülmüyor. 26 yaşındaki oyuncu için teklif bekleniyor...

    Diabate’ye teklif bekleniyor
    Lider Trabzonspor'un sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Diabate yeni sezonda da kadroda düşünülmüyor. Bu sezon Giresunspor ile 29 maçta görev alan Diabate takımına 6 gol 2 asistlik katkı sağladı...

    Trabzonspor, Malili oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2023/24 yılı sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Diabate ile Giresunspor devam etmek istiyor. Ancak Diabate için gelebilecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.
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