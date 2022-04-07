Diabate’ye teklif bekleniyor

Lider Trabzonspor'un sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Diabate yeni sezonda da kadroda düşünülmüyor. Bu sezon Giresunspor ile 29 maçta görev alan Diabate takımına 6 gol 2 asistlik katkı sağladı...
Trabzonspor, Malili oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2023/24 yılı sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Diabate ile Giresunspor devam etmek istiyor. Ancak Diabate için gelebilecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.
Trabzonspor, Malili oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2023/24 yılı sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Diabate ile Giresunspor devam etmek istiyor. Ancak Diabate için gelebilecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.