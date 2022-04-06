Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Takımı dev maça motive etmek için Samandıra'ya moral ziyaretleri yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, derbi için de ciddi bir galibiyet primi dağıtmaya hazırlanıyor.