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    • 06.04.2022 15:39
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    • 06.04.2022 15:39
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    Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim derbiden zaferle ayrılmak için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'de Galatasaray maçı için 15 milyon TL'lik prim belirlendi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim

    Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Takımı dev maça motive etmek için Samandıra'ya moral ziyaretleri yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, derbi için de ciddi bir galibiyet primi dağıtmaya hazırlanıyor.

    Son 7 lig maçının 6'sını kazanarak ikinci sıra için iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, Galatasaray ile pazar günü oynayacağı derbi maça kilitlenmiş durumda. Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik heyet dev derbiden 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, Fenerbahçe yönetimi de takımdaki motivasyonu artırmanın yollarını arıyor.

    Derbi maça kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne moral ziyaretleri yaparak teknik heyeti ve futbolcuları Galatasaray derbisine daha iyi motive etmeye çalışacak olan Fenerbahçe yönetimi, dev maç için kesenin ağzını da açtı.

        Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren derbi maç sonrası takıma 11 milyon TL'lik prim dağıtan Sarı-Lacivertli yönetimin bu kez ise rakamı daha da artırdığı öğrenildi.

        Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisinin kazanılması halinde takıma 15 milyon TL'lik bir prim ödemesi yapmayı kararlaştırdığı ve bunu da derbiden önce futbolculara duyuracağı ifade ediliyor.

        Hem moral ziyaretleri ile hem de prim dopingi ile Galatasaray maçı öncesi takımın motivasyonunu artırmayı hedefleyen Sarı-Lacivertli yönetim, ezeli rakiplerine karşı 2016 yılından bu yana süren Kadıköy'deki galibiyet hasretlerini bu kez bitirmek istiyor.

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