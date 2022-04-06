Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Takımı dev maça motive etmek için Samandıra'ya moral ziyaretleri yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, derbi için de ciddi bir galibiyet primi dağıtmaya hazırlanıyor.
Son 7 lig maçının 6'sını kazanarak ikinci sıra için iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, Galatasaray ile pazar günü oynayacağı derbi maça kilitlenmiş durumda. Sarı-Lacivertli futbolcular ve teknik heyet dev derbiden 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, Fenerbahçe yönetimi de takımdaki motivasyonu artırmanın yollarını arıyor.
Derbi maça kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne moral ziyaretleri yaparak teknik heyeti ve futbolcuları Galatasaray derbisine daha iyi motive etmeye çalışacak olan Fenerbahçe yönetimi, dev maç için kesenin ağzını da açtı.